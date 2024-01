Jennifer Lawrence confiesa por qué le dijo a Robert De Niro que se fuera de su boda

Jennifer Lawrence es una de las actrices más talentosas de su generación, pero ha sido su personalidad espontánea e imprevisible lo que ha terminado de enamorar a los fans durante años y años.

Ella nunca decepciona al contar anécdotas de su vida y a todos les encanta lo "real" y "sincera" que es, pues no tiene filtros ni reparos en reírse de sí misma.

Con la transparencia de siempre, Jen ha hablado ahora sobre lo "estresante" que fue su boda en E News.

"Es tan estresante. No te lo pasas bien. Solo estás en plan, ¿está esa persona pasándoselo bien? ¿Y esa?", reconoce Lawrence con su tono de guasa.

"Ser la novia es horroroso. Nunca se me olvidará... yo estaba colapsando de que los invitados tuvieran frío. Y todos mis amigos me estaban mintiendo rollo, 'nadie tiene frío, nadie tiene frío, todo está bien'. Pero entonces mi madre me dijo, 'nos estamos congelando aquí fuera, tu abuela casi se muere", revela Jennifer, que se casó con su marido Cooke Maroney en 2019 en Rhode Island.

Jennifer Lawrence y Robert De Niro en Joy | Cordon Press

Entonces JLaw también confiesa una loquísima anécdota, y es que la pobre no dejó de pasar ansiedad por sus invitados, muchos de ellos grandes estrellas. Uno de ellos era Robert De Niro.

"Miré hacia ellos y vi a Bob, que no conoce a nadie, y estaba como dando vueltas, e inmediatamente me puse en plan, 'no, esto no es lo que quiere estar haciendo. No lo quiero aquí. Así que fui hacia él y le susurré: 'Vete a casa'. Y él fue muy amable, se puso a hablar con mis padres y todo muy educado, pero yo estaba en plan, '¡vete!'", confiesa.

Solo Jennifer Lawrence puede intentar echarte de una boda con más cariño que otra cosa.