Jamie Foxx, agredido durante su cumpleaños tras un altercado en un restaurante: necesitó puntos de sutura

Los últimos meses para Jamie Foxx han estado cargados de polémicas. Un año después de recuperarse de un derrame cerebral tras el cual no recuerda 20 días de su vida y no pudo caminar durante un tiempo, el actor fue noticia de nuevo por asuntos ajenos al cine.

En noviembre de 2023, Foxx fue acusado de agresión sexual por una mujer que alega seguir sufriendo "lesiones físicas y emocionales". Además, en medio del caso de Sean 'Diddy' Combs, las redes se hicieron eco de sus conexiones con el rapero y sus supuestas prácticas turbias en la industria.

Jamie Foxx | Cordon Press

Ahora, mientras celebraba su 57 cumpleaños, el intérprete fue agredido durante una cena con su familia. Según cuenta Deadline, el ganador del Oscar estaba en el restaurante Mr. Chow, en Beverly Hills, cuando alguien de otra mesa le arrojó un vaso en un altercado físico, según una declaración compartida por su publicista.

"Jamie Foxx estaba en la cena de su cumpleaños cuando alguien de otra mesa le arrojó un vaso que le dio en la boca", dijo el representante. "Tuvo que recibir puntos de sutura y se está recuperando. Se llamó a la policía y el asunto ahora está en manos de las autoridades", han compartido. De hecho, en las últimas horas, el actor ha publicado un enigmático mensaje en sus stories de Instagram: "El diablo está ocupado... Pero estoy demasiado bendecido para estar estresado".

Mensaje de Jamie Foxx en sus historias de Instagram tras ser agredido | Instagram @iamjamiefoxx

El departamento de policía confirmó que el incidente "implicó un altercado físico entre las partes", pero en su informe confirmaron que no se realizaron arrestos.

Un testigo dijo al medio que los clientes de otra mesa estaban "siendo groseros y vulgares" con el acotr. Cuando Foxx pidió que lo dejaran en paz porque su familia estaba presente, alguien en esa mesa "supuestamente arrojó el vaso que lo golpeó en la cara".

El altercado se produce poco después de que estrenara en Netflix el especial Jamie Foxx: What Had Happened Was..., en el que detalla los problemas de salud que sufrió.