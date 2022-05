Hace apenas unos días que nos hicimos eco de la triste pérdida de Ray Liotta a los 67 años. El actor, que se encontraba en la capital de la República Dominicana rodando 'Dangerous Waters', falleció mientras dormía.

Pese a que se avisó a emergencias, nada se pudo hacer más que confirmar el peor de los presagios. El servicio de emergencias 911 recibió una llamada reportando el caso a las 5.59 hora local y la ambulancia llegó al lugar 12 minutos después, ''comprobando que la persona ya se encontraba sin vida'', según un comunicado de la Policía Nacional.

Una trágica noticia que causó gran conmoción en el mundo cinematográfico como pudimos ver en el desgarrador homenaje que Jennifer Lopez le dedicó al fallecido intérprete a través de sus redes. Un post protagonizado por numerosas fotografías entre las que se encuentra una escena de 'Shades of Blue', serie en la que coincidieron por primera vez.

Quien por el contrario hasta el momento no se había pronunciado es Jacy Nittolo, la novia del actor, que le acompañaba en su estancia en el país caribeño cuando la abrupta pérdida sucedió. De acuerdo con las informaciones que la Dirección General de Cine dominicana le confirmó a 'Efe', pidió ''privacidad'' en estos duros momentos.

Un silencio que ahora se ha roto después de que la mujer, de 47 años, haya compartido a través de su cuenta de Instagram una serie de emotivos recuerdos junto a la estrella de 'Uno de los nuestros' y a los cuales ha acompañado de un devastador texto.

''Mi vida estos últimos dos años no ha sido más que verdaderamente mágica. Ray y yo compartimos un profundo amor que atesoraré en mi corazón para siempre. Nos reíamos a diario y éramos inseparables. La química fue salvaje de la mejor manera. Él era todo en el mundo para mí y no podíamos tener suficiente el uno del otro. El tipo de amor real con el que uno sueña. Era la persona más hermosa por dentro y por fuera que he conocido... e incluso eso es un eufemismo'', ha inmortalizado.

Ambos llevaban prometidos desde Navidad de 2020 y atravesaban un dulce momento en su relación. Nittolo es madre de 4 hijos, futo de una relación anterior: Dax, Chazz, Jade y Joey, de 24, 22, 19 y 11 años, respectivamente.

Desde hace años es muy amiga de Karsen, la única hija de Ray Liotta, que fue precisamente la que los presentó.