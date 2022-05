Ray Liotta ha fallecido este jueves a los 67 años en Santo Domingo, donde se encontraba rodando su próxima película. A la espera de un informe oficial sobre lo ocurrido, las primeras informaciones apuntan a que el actor falleció mientras dormía.

Aunque siempre será recordado por su papel en 'Uno de los nuestros', de Martin Scorsese, el actor estadounidense también formaba parte de la serie 'Shades of Blue', protagonizada por Jennifer Lopez en el papel de una agente del Departamento de Policía de Nueva York. Ray Liotta interpretaba a su superior, el teniente Matt Wozniak.

Jennifer Lopez se ha mostrado devastada ante la noticia de su fallecimiento, en un emotivo mensaje donde ha contado lo unida que estaba al actor tras haber coincidido en la misma serie: "Disfrutamos nuestras escenas juntos, y me he sentido muy afortunada de haber podido trabajar con él y de aprender de él. Como todos los artistas, era una persona complicada, sincera, honesta, y muy emocional".

En la publicación que JLo ha compartido en su Instagram, ha recordado varios momentos junto a su compañero de reparto en entrevistas y alfombras rojas, así como una emotiva escena de 'Shades of Blue', donde sus personajes se abrazan entre lágrimas. "Ray fue mi cómplice en 'Shades of Blue'... lo primero que se me viene a la mente de él es lo cariñoso que fue con mis hijos. Ray era el ejemplo de un tipo duro que por dentro es todo amor, y creo que eso es lo que hacía de él un actor tan convincente", ha comentado Jennifer Lopez sobre su co-star en la serie de NBC.

"Hemos compartido momentos muy intensos en esos tres años. La primera vez que escuché que estaría en 'Shades of Blue' me quedé intrigada, y la primera vez que coincidimos en el set para hacer nuestra primera escena juntos ya hubo una chispa especial y un respeto mutuo, y los dos supimos que aquello iba a ser bueno", ha añadido la actriz y cantante. Ha valorado también la vena artística de Ray Liotta como intérprete, aunque a veces implicara tratar con una personalidad difícil: "Tenía una gran nervio, pero era muy accesible, y se tomaba muy a pecho su interpretación, siempre recordaré nuestros momentos juntos".

Ha querido también dedicar unas palabras a su familia y amigos, dándoles todo su apoyo en estos difíciles momentos: "Hemos perdido a un grande hoy. RIP Ray. Es tan triste haberte perdido tan pronto... siempre te recordaré. Mucho amor y fuerza a su hija Karsen, a su familia y allegados".

