El inesperado reencuentro de Jennifer Lopez con un fan que le hizo llorar: Su emotiva reacción

Aunque Jennifer Lopez dé mucho que hablar por su vida privada, con la relación de su exmarido, Ben Affleck, en el foco, la actriz está de actualidad por la promoción de Unstoppable, su nueva película.

La cantante acudió al programa The Graham Norton Show, grabado en Reino Unido, junto a Dwayne Johnson, Lucy Liu y Kate Winslet, y allí recordó un emotivo momento que tuvo el día anterior con unos fans a los que pidió perdón por lacancelación de su gira This Is Me... Live el pasado mayo.

"Me gustaría pedir disculpas a los fans, porque sé que muchos de ellos vinieron", dijo en el programa. "De hecho, vi fans aquí que me dijeron algo muy conmovedor, saliendo del hotel ayer: Oh, tenía entradas para ir a verte. Y yo dije: Lo siento mucho. Y él dijo: No pidas perdón. Te queremos. Empecé a llorar de inmediato", relató.

Jennifer Lopez | Getty

Tras ello, un hombre del público le gritó a JLo que él era el fan con el que había hablado, provocando la inesperada reacción de la cantante: "¡¿Fuiste tú?! Dios mío".

Al instante, Lopez se levantó y se fundió en un emotivo abrazo con el individuo, asegurándole que se subió a su coche y "literalmente lloré, honestamente, fue muy difícil para mí cancelar y nunca lo había hecho antes. Lo siento".

"Lo entiendo, JLo, lo entendemos", le respondió el fan.

Unos minutos antes en el programa, la estrella había señalado que uno de los motivos de la suspensión de su gira era para pasar el verano con sus hijos, Max y Emme, a los que está muy unida además de los de Ben Affleck, quienes aún están presentes en su vida pese al divorcio.

"Decidí tomarme este verano libre y estar en casa con los niños y creo que fue lo mejor que he hecho en mi vida", indicó.