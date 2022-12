El increíble físico de Mark Wahlberg a los 51 años en este vídeo mostrando sus poderosos músculos

No cabe duda que Mark Wahlberg es uno de los actores de Hollywood que está más en forma. Y es que, a sus 51 años el intérprete sigue conservando un físico muy trabajado. Por ello, llamó la atención que Mark tuviera que engordar para uno de sus últimos papeles.

La dedicación de Wahlberg a su cuerpo es total por ello reveló a Wall Street Journal su estricta rutina diaria donde se suele levantar a las 2.30 a.m para después ir al gimnasio desde las 3.40 a.m. hasta las 5.15 a.m. Unas jornadas de entrenamiento muy programadas que puede llevar a cabo porque suele irse a dormir sobre las 7:30 p.m.

Además, del ejercicio también cuida su dieta aunque aseguró que ha empezado a tomarse esto con más calma, aunque realiza ayuno intermitente durante 18 horas al día.

Durante estos días de Navidad el actor ha publicado un vídeo donde lo vemos en el gimnasio junto a unos amigos mientras presume de músculos: "¡Nadie resultó herido al hacer este video!", escribe en el post.

Mark Wahlberg, disfruta de la Navidad en la playa junto a su familia

Mark Wahlberg ha aprovechado las fiestas navideñas para hacer un viaje en familia y pasar las vacaciones de invierno al sol y en las playas de Barbados. Él mismo publicó una imagen de todos al completo para felicitar estas fechas a sus seguidores de Instagram.

Mark Wahlberg se casó en el año 2009 con la modelo Rhea Durham con quien tiene 4 hijos: Ella, de 18 años, Michael, de 16, Breandan, de 13, y Grace, de 12.

Así, hemos podido ver al intérprete disfrutando de las playas cristalinas de la zona junto a su mujer y mostrando su cuidado y musculado cuerpo en el Caribe.