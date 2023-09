La impactante imagen de Tom Holland saltando desde lo alto de un barco: "El único SpiderMan"

Tom Holland ya ha demostrado en más de una ocasión que está en una excelente forma física. Prueba de ello son todas las películas de acción que ha realizado donde destaca su papel de SpiderMan con la saga del hombre Araña o en las cintas de Los vengadores donde sale el superhéroe. O también pudimos apreciar que el actor está preparado para las escenas más arriesgadas en la cinta 'Uncharted'.

Hace solo unos días Holland se dejaba ver junto a Zendaya, su pareja en los últimos años, acudiendo al colegio de la actriz de 'Euphoria' en Oakland para jugar con los más jóvenes en una cancha de basket. Y es que, no hay deporte que se le resista al británico.

Ahora, Tom ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta. En la foto vemos a Holland saltando desde lo más alto de un barco al agua durante lo que parece uno de los días de sus vacaciones de verano.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos son los que lo comparan con SpiderMan: "Y esa fue la última vez que vimos a TOM HOLLAND pensando que en realidad era Spider Man", "El único Spiderman" o bromean haciendo un mix con la última peli de Avatar: "Spider man: The way of water".

En 2021 Tom Holland estrenaba Spider-Man: No Way Home, la última película de su saga como el superhéroe de Marvel. Por ahora no se ha confirmado si el actor seguirá interpretando este papel en más películas pero en el vídeo de arriba puedes ver lo que decía sobre la posibilidad de hacer 'SpiderMan 4'.