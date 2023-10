La hija de Robin Williams asegura que las recreaciones de su padre hechas con IA son "inquietantes": "Una pobre imitación"

Las películas de ciencia ficción cada vez se asemejan más a la realidad. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la creación de la inteligencia artificial (IA) se pueden llevar a cabo acciones que antes eran inimaginables. Ahora, es posible recrear la imagen o la voz de un actor imitando sus habilidades interpretativas, en muchos casos, sin su consentimiento. Dicha práctica, es uno de los motivos y temas obligatorios de negociación en la huelga simultánea en Hollywood entre guionistas y actores quienes, entre otras cosas, reclaman protección ante el uso de la voz, imagen o actuación de un artista para generar nuevo contenido audiovisual, como también su uso en el desarrollo de guiones.

A raíz de dicha invención y el uso ilegítimo de recreaciones interpretativas de actores, numerosas personalidades y familiares de actores de la industria cinematográfica se han pronunciado como es el caso de Zelda Williams, hija del difunto y admirado actor de 'El club de los poetas muertos', Robin Williams, quien se suicidó en 2014 después de una admirable carrera en la que hizo reír y consiguió emocionar a millones de espectadores con su carisma, su habilidad con la improvisación y su talento para interpretar a personajes pertenecientes a cualquier género cinematográfico.

Robin Williams y su hija, Zelda Williams | Getty

"No soy una voz imparcial en la lucha del sindicato de actores contra la IA. He sido testigo durante AÑOS de cuántas personas quieren entrenar estos modelos para crear/recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como mi padre", ha escrito Zelda a través de historias de su cuenta de Instagram. "Esto no es teórico, es muy, muy real".

"Ya he oído que la IA utiliza su 'voz' para decir lo que la gente quiere y, aunque personalmente lo encuentro inquietante, las ramificaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos", ha explicado. "Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus elecciones, dar voz a los dibujos animados, poner su esfuerzo y tiempo HUMANO en la búsqueda de la interpretación".

"Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una pobre imitación de increíbles personas, pero en el peor de los casos, un horrendo monstruo frankensteiniano, improvisado a partir de los peores fragmentos de todo lo que es esta industria, en lugar de lo que debería representar", ha concluido Zelda.

Zelda Williams habla sobre las imitaciones de Robin Williams hechas por la IA | Instagram

Por el momento y tras el tras la victoria del sindicato de guionistas, parece que los escritores recibirán protección ante los futuros desarrollos de la IA, prohibiendo el uso de dicha tecnología para escribir o reescribir material literario o que imite el estilo literario de un guionista sin su propio conocimiento y consentimiento, pero permitiendo que los escritores puedan optar a su uso para sí mismos cuando trabajen.