La hija de Olivia Newton-John "no está bien" y desde que murió su madre sufre pérdidas de memoria y otros síntomas

La querida Olivia Newton-John falleció el pasado 8 de agosto del 2022 a los 73 años después de una larga batalla contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 1992. La actriz de 'Grease' dejó una gran huella en la industria cinematográfica interpretando a Sandy en el exitoso musical y pasen los años que pasen seguirá siendo recordada.

Así lo demuestran sus amigos, como el icónico John Travolta, y su familia, su viudo John Easterling y su hija Chloe Lattanzi, quienes mantienen vivo el recuerdo de Olivia. Desde su fallecimiento, la única hija de la actriz ha honrado a su madre agradeciendo el gran apoyo que fue para ella durante largos años en los que luchó contra la adicción a la cirugía y a las drogas, la ansiedad y la anorexia, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, Lattanzi ha revelado detalles sobre su estado de salud durante los últimos meses y ha confesado que "no ha estado bien" durante un vídeo que ha compartido a través de su cuenta de Instagram. "No he estado bien. He tenido una pérdida extrema de memoria y dificultad para levantarme de la cama", ha confesado Chloe. "Me he estado descuidando".

"Uno de los mensajes más importantes de mi madre fue: 'Cuídate. Si no cuidas de ti no puedes dar tu capacidad total de amor, sabiduría, bondad y energía a todos los demás'", ha indicado. "Entonces, voy a desaparecer durante unas tres semanas para honrar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu porque estoy desarrollando problemas de salud en mi mente y mi cuerpo".

"No he sido constante conmigo misma y no he estado cuidándome. Así que por el espíritu de mi madre y el espíritu de la Caminata anual por el Bienestar, me voy a tomar un mes para hacerlo, para poder estar en completo servicio para todos los demás", ha compartido refiriéndose a la caminata que tiene lugar en honor de Olivia que este año celebra su décimo año con el objetivo de recaudar fondos para el Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John. "Si necesitabas este recordatorio, espero que haya servido de ayuda".

Olivia Newton-John y Chloe Lattanzi | Getty

En el pie de foto de la publicación, Lattanzi ha escrito: "Charla honesta. Para cuidar de los demás, primero debes empezar por ti. Ésta es una verdad universal, una ley universal. Tengo muchas ganas de volver a casa, a mi poder".

"¡Te veré en la caminata! Y espero volver a tener salud y bienestar. Nunca sabemos cómo es realmente el mundo interior de una persona", ha reflexionado. "Por favor, cuídate y continuará tu capacidad para sanar a otros y ser más poderoso de lo que jamás hubieras imaginado. Tomadlo con calma, queridos".

Desde el fallecimiento de su madre, Chloe ha compartido su proceso lidiando con dicha tragedia y buscando su bienestar personal. En ocasiones anteriores, Chloe incluso ha asegurado que su madre se le ha aparecido en "espíritu" en varias fotografías de su móvil.