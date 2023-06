La hija de Olivia Newton-John asegura que su madre se le ha aparecido en "espíritu" en estas fotos de su móvil

El pasado agosto de 2022 fallecía la inolvidable Olivia Newton-John tras 30 años viviendo con un cáncer de mama. Su pérdida conmovió a todo Hollywood y a sus fans, pero dejó devastados a su hija, Chloe Lattanzi, y a su viudo John Easterling.

La eterna Sandy en 'Grease' siempre fue un gran apoyo para su hija que ha luchado desde que era muy joven con trastornos alimenticios y adicciones a las drogas, y recientemente también una adicción a la cirugía, como puedes ver en el vídeo de arriba.

"Nada es más importante que tus seres queridos. No hay nada sin ellos. ¡Mamá estarías tan orgullosa de lo que tu pequeña comadreja está haciendo! ¡Sé que estás conmigo! Y no puedo esperar para compartirlo con el mundo y utilizar el arte para la curación. Como tú. Bendiciones a todos", publicó Chloe en su cuenta de Instagram recordando a su madre.

La cantante de 37 años hizo una promesa a Olivia Newton John antes de morir y ahora ha asegurado en un vídeo en su cuenta de Instagram que su madre ha regresado en espíritu a la tierra y ha encontrado evidencias en varias fotos que ha hecho con su móvil:

"Cuando mi madre murió me prometió que si en algún momento conseguía reencarnarse lo haría en forma de un orbe y su color favorito era el azul agua. Una semana después de su muerte iba caminando por el campo con mi móvil y justo hizo una foto, yo no la hice. La miré y me di cuenta de que pasaba algo con ella. Era algo gelatinosa. Como era una foto hecha en el modo live la pulsé y pude ver esa cosa azul volando alrededor de la cabeza de mi perra. Voy a enseñaros lo que vi cuando amplié la foto".

"Después voy a enseñaros la misma orbe azul que apareció delante de una fotografía de mi preciosa madrastra, la mujer de mi padre. Es impresionante y asombroso. Es el espíritu de mi madre".

La noticia llegó después de que Chloe asegurase que sintió la "presencia" de su madre en el funeral de Estado que se hizo tras su muerte a principios de este año.

Durante el funeral en el Hamer Hall de Melbourne Chloe subió al escenario acompañada por su marido James Driskill y rompió a llorar. La cantante pronunció un desgarrador discurso en el que confesó: "Te tienes que mantener fuerte y con confianza para hablar correctamente pero la verdad es que me siento como una niña pequeña perdida sin su madre".

"Ella era mi espacio seguro, mi guía, mi mayor admiradora y la tierra bajo mis pies. Sé que está aquí, a mi lado y dentro de mí. Puedo oír su voz".

Chloe añadió que su madre era "el ejemplo perfecto de una vida vivida de verdad", aunque el cáncer truncara trágicamente su existencia.

Lattanzi declaró al programa 'Sunrise' de 'Channel Seven' que pudo pronunciar el emotivo discurso porque sentía a su madre: "Fue la noche perfecta y realmente sentí el espíritu de mi madre. Creo que el amor nos ayudó a salir adelante", dijo a la presentadora Natalie Barr.

"Fue difícil llegar hasta allí. Lo hice porque escuché a mi madre y me dijo: 'Eres muy fuerte, cariño, puedes hacerlo'".

Lattanzi continuó: "Es un privilegio ponerse de pie y gritar desde la cima de la montaña lo orgullosa que estás de tu madre. Fue el amor lo que me levantó y mamá entró en mi cuerpo y me sacó adelante".