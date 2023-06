El hermanastro de Elvis pide perdón tras asegurar que el cantante se suicidó y "su gusto por las chicas jóvenes"

Últimamente las noticias parecen seguir a la familia Presley. Elvis continúa siendo recordado y un ídolo de masas en la actualidad, el Rey del Rock se mantiene muy presente en forma de relatos audiovisuales. Tras el éxito de 'Elvis', el biopic de Baz Luhrmann protagonizado por Austin Butler, está en camino una nueva adaptación de la vida del rey del rock, pero esta vez desde una visión femenina. La directora Sofia Coppola ha presentado el primer teaser tráiler de 'Priscilla', que puedes ver arriba. La cinta, protagonizada por Jacob Elordi ('Euphoria') y Cailee Spaeny ('Jóvenes y brujas'), relata el origen de la relación entre Elvis y su mujer, Priscilla.

Hace unos meses, la plataforma de streaming Amazon Prime estrenó el documental 'Elvis' Women' que, según cuenta la sinopsis, "sale del escenario para revelar al hombre privado, no el mito, visto a través de los ojos de las mujeres cuyo amor por el hombre perdura: su enfermera, su prometida, sus novias en vivo, sus muchas aventuras y algunas jóvenes fans sueñan con más. Esta exposición única descubre a un hombre que era mucho más complejo que la percepción pública del ícono estadounidense titular".

Elvis y Priscilla Presley tras el nacimiento de su hija Lisa Marie | Cordon Press

En dicho documental, el hermanastro de Elvis, David Stanley, realizó una serie de controvertidas declaraciones sobre el Rey del Rock: "Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba. Le dije que era un milagro que no lo arrestaran. Se salió con la suya en cosas que la mayoría de la gente no hizo, debido a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo. Elvis podría convencerte", afirmó.

Aunque, no fueron las únicas declaraciones duras que hizo sobre el artista, ya que dejó caer que Elvis se habría suicidado: "Premeditó tomar los medicamentos que lo mataron. Amor, dolor, exposición, simplemente no pudo soportarlo más", añadió a continuación. Presley murió en agosto de 1977 por un ataque al corazón con 42 años, resultado de una sobredosis de drogas.

Stanley negó haber hecho esos comentarios a través de una publicación de Facebook, ahora eliminada, según ha afirmado Page Six. "¡Esto es pura tontería! Nunca dije eso y cualquiera que crea que diría algo tan horrible es un tonto", y agregó que hablaría con su abogado sobre los titulares publicados. Sin embargo, parece que David ha rectificado y se ha disculpado por las declaraciones vertidas sobre su hermanastro.

"Lamento los comentarios despectivos que hice en el documental sobre Elvis que se filmó el año pasado. No hay excusa para mis comentarios y puedo entender completamente que estéis enfadados", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con el cantante. "Amo y siempre amaré a Elvis y ser parte de su familia. Él es más que digno del amor que le tenéis. Él os amaba. Os amo y todo lo que puedo pediros es que me perdonéis por mis acciones irresponsables", ha continuado.

La noticia llega después del anuncio de la muerte, el pasado 12 de enero, de Lisa Marie Presley, hija de Elvis y Priscilla Presley, que murió inesperadamente de un paro cardíaco. Su fallecimiento dio lugar a una batalla por el testamento entre Priscilla y la hija de Lisa Marie, Riley Keough.