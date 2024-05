¿Habrá Mamma Mía 3? Meryl Streep da algunas pistas: "Por supuesto que quiero hacerlo"

La actriz estadounidense Meryl Streep ha sido una de las grandes invitadas de la ceremonia de apertura de la edición número 77 del Festival de Cannes, que se inauguró ayer 14 de mayo y durará hasta el próximo día 25.

La leyenda del cine fue galardonada con la Palma de Oro de Honor en una emotiva presentación ayer por la noche durante la ceremonia de apertura de este festival en el Grand Théâtre Lumièr.

Pero más allá de eso, reveló algunos detalles sobre una posible tercera entrega de la película Mamma Mía que podrían sorprender a los fans. Y es que, tal y como recoge el medio Deadline, la actriz habría asegurado que es "inminente" una reunión en la que se enterará de las propuestas para que ella misma regrese en Mamma Mía 3.

'Mamma Mia! Una y otra vez' | Universal

Meryl Streep asegura que tiene curiosidad por saber cómo la productora Judy Craymer ha resuelto el problema de cómo su personaje, Donna Sheridan, puede regresar a Mamma Mía 3 cuando se reveló durante la secuela de 2018, Mamma Mia: Una y otra vez, que Donna había muerto.

¿Habrá algún tipo de resurrección? "No sé cómo lo van a hacer. Tienen una idea. No lo he escuchado todavía pero lo haré muy pronto", aseguraba la actriz a este medio. "Por supuesto que quiero hacerlo. Creo que a la gente le encanta", añadía.

Además, su antiguo agente, Kevin Huvane de CAA, quien estaba con ella, advirtió: "Somos optimistas al respecto".

Amanda Seyfried también habló sobre ello

Hace unos meses, la actriz Amanda Seyfried, quien interpreta el papel de Sophie en Mamma Mía, aseguró en unas declaraciones en la revista Vogue que la tercera película es el objetivo, pero que nadie puede trabajar "gratis".

Amanda Seyfried | Gtres

"Nadie está diciendo que no, pero nadie está diciendo que sí tampoco. Probablemente los que tienen el poder no pueden permitirse pagarnos", asegura Seyfried. "¿Haría Mamma Mia 3 gratis? Por supuesto que sí, pero no estamos en ese negocio. Lo que es justo es justo, y siento que una tercera película va a depender de algo estúpido como si Universal quiere pagar el dinero".

De momento, sin ninguna confirmación oficial, habrá que esperar y ver si finalmente volvemos a disfrutar del éxito de Mamma Mía en la gran pantalla.