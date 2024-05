Glen Powell revela que estaba "arruinado" y pensaba que era un "perdedor" como actor

El nombre de Glen Powell se ha ido haciendo muy conocido en los últimos años pero el estreno de Cualquiera menos tú, comedia romántica que protagoniza junto a Sydney Sweeney, le ha catapultado al estrellato hasta convertirse es uno de los rostros más deseados de Hollywood.

Si bien en estos últimos meses ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones por los rumores de una supuesta relación con Sydney que él mismo acabó por admitir que retroalimentó, ahora está más tranquilo y disfrutando de esta nueva etapa. Aunque la vida de Glen no siempre ha sido tan fácil, y es que él mismo acaba de revelar porque que durante la pandemia se arruinó esperando a que saliera Top Gun: Maverick.

Glen Powell en Top Gun: Maverick | Cordon Press

Tom Cruise se negó a que la película se viera por streaming antes que en el cine, por lo que el proyecto quedó parado durante dos años. Se estrenó en mayo de 2022 y recaudó 1.5 millones de dólares en taquilla. Fue en ese período de dos años de espera cuando Glen estuvo en apuros.

"Nunca había ganado una cantidad significativa de dinero con una película, incluida Top Gun, y estaba agotando mi cuenta bancaria hasta el punto de que mi contable me decía: 'Esta pandemia no puede durar mucho más'. Pero Tom ya era Tom; yo estaba esperando que mi vida cambiara", ha revelado a The Hollywood Reporter.

De igual modo, ha recordado que en sus inicios tampoco tuvo una situación fácil y que vivió en un garaje ubicado en una zona conflictiva de Van Nuys, Los Ángeles.

"Ese sitio reunía todos los clichés de, te encuentras un cuerpo en la esquina y luego vuelves a casa y tienes las llantas cortadas", ha comentado el actor. Además, fue una mala etapa en la que no le cogieron para Friday Night Lights, lo que hizo que se hundiera.

"Solo recuerdo haber vuelto al garaje y haber pensado: 'Aquí es donde vas a vivir el resto de tu vida, perdedor'. Tuve que mirarme realmente al espejo y decir: 'Sé que te encantan las películas y creo que tienes buen instinto, pero puede que no seas actor' ", ha confesado.

Por suerte, su vida dio un giro y ahora está en el mejor momento de su carrera mientras presenta su nueva película Hit Man junto a Adria Arjona.