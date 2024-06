Gena Rowlands, la actriz de El Diario de Noa, padece Alzheimer al igual que su personaje en la película: "Está en plena demencia"

El Diario de Noa (2004) es una de las películas más recordadas de principios de los 2000 donde Ryan Gosling y Rachel McAdams conmovieron a toda una generación con la historia de amor de Noa y Allie.

En la cinta dirigida por Nick Cassavetes también aparecen la versión más mayor de los personajes, interpretados por James Garner y Gena Rowland, quien a la vez es la madre del cineasta.

Ryan Gosling y Rachel McAdams en El Diario de Noa en el 2004 | Cordon Press

Al final de la película se muestra como el personaje de Allie padece Alzheimer y le cuesta reconocer al que fue el amor de su vida. Ahora, Nick Cassavetes ha revelado en una entrevista a ET que su madre, Gena Rowlands, padece también esta enfermedad.

"Conseguí que mi madre interpretara a Allie, en su tercera edad, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos con él, y ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer", explica el director. "Está en plena demencia. Y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo interpretó, y ahora nos toca a nosotros".

La actriz Gena Rowlands recibe el Oscar honorífico en 2015 de la mano de su hijo, el director Nick Cassavetes | Getty

No es la primera vez que se enfrentan al Alzheimer ya que la madre de Gena también lo sufrió. De hecho en una entrevista en 2004 la veterana actriz dijo a la revista O: "Esta película fue particularmente difícil porque interpreto a un personaje que tiene Alzheimer. Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que yo la hubiera hecho, es demasiado difícil. Fue una película dura, pero maravillosa".