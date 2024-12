Tráiler en español de la nueva Blancanieves, con Rachel Zegler y Gal Gadot de madrastra malvada

Disney ha lanzado el esperado tráiler oficial de su nueva versión de acción real de Blancanieves, reavivando el interés por el cuento que dio origen a todo. Protagonizada por Rachel Zegler (Los Juegos del Hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes) como Blancanieves y Gal Gadot (Wonder Woman 1984) como la Reina Malvada, la película busca reimaginar el icónico clásico animado de 1937, combinando elementos familiares con nuevas direcciones creativas.

El tráiler no solo presenta a la protagonista emprendiendo una misión para recuperar su reino, sino que también nos permite un primer vistazo a los personajes Sabio, Gruñón, Feliz, Dormilón, Tímido, Mocoso y Mudito, quienes regresan en esta versión como figuras esenciales en la historia aunque muy distintos a la versión original. Lo puedes ver arriba.

Póster de Blancanieves | Disney

Además, se incluyen fragmentos de una nueva y poderosa balada, Waiting on a Wish, escrita por los galardonados compositores Benj Pasek y Justin Paul (Dear Evan Hansen, The Greatest Showman).

Esta ambiciosa producción cuenta con el respaldo de un talentoso equipo creativo: los productores Marc Platt (sí, padre de Ben Platt) y Jared LeBoff, quienes también trabajaron en Wicked, y Marc Webb, conocido por dirigir The Amazing SpiderMan.

Desde su anuncio inicial en 2016, este proyecto se ha desarrollado con grandes expectativas. El rodaje principal comenzó en 2022 y concluyó en julio del mismo año, con algunos retoques adicionales realizados a mediados de 2024. Ahora su estreno está previsto para marzo de 2025.

Con la tendencia de Disney de reinterpretar sus clásicos animados, esta versión de Blancanieves aspira a equilibrar la nostalgia con sensibilidades modernas. Si bien el resultado final aún está por verse, la película se perfila como una apuesta audaz en el catálogo de adaptaciones de acción real del estudio.