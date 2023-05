Las fotos de James Marsden en bañador donde impacta con su musculado cuerpo y nunca dirías que tiene 50 años

El actor James Marsden ha estadodisfrutando del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 pero, aprovechando su paso por la costa azul también ha pasado unos días de descanso en las playas de Francia. Concretamente el intérprete se ha dejado ver en localidad de Antibes donde se ha hospedado en el Hotel du Cap-Eden-Roc.

Allí han fotografiado a James Marsden mientras se bañaba en el mar o tirándose desde un trampolín en la playa del hotel. Aunque lo que más ha llamado la atención ha sido ver lo bien que se conserva el actor tras comprobar el musculado cuerpo que gasta a sus 49 años.

James Marsden empezó su carrera como actor a principios de los años 90 en series míticas como 'Salvados Por La Campana', 'The Nanny' o 'Blossom'. Para después triunfar en los 2000 con su papel de Cíclope en la saga de 'X-Men' o en película míticas como 'El diario de Noa'. Además, demostró sus dotes musicales en 'Hairspray' o lo vimos como el Príncipe Edward en 'Desencantada'. Recientemente ha formado parte del reparto de las películas de 'Sonic' o en series como 'Westworld' o 'Dead to me'.

James Marsden con sus tres hijos Jack, Mary Jane y Luca | Getty

A nivel personal James se casó con la actriz Lisa Linde en el año 2000, con ella tuvo a sus dos hijos mayores Jack Holden (nacido en el año 2001) y Mary James (2005). Después mantuvo una relación con la modelo brasileña Rose Costa de la que nació su hijo Luca en 2012.

James Marsden en la playa | Gtres

Actualmente sale con la cantante británica Emma Deign con quien se ha dicho empezaron su relación en el año 2015 aunque no fue hasta el mes de septiembre del 2022 cuando aparecieron en público en Wimbledon.