¿Fan del romance "spicy"? 7 películas que ver si te gustó Culpa Mía

La película española Culpa mía, que adapta el libro homónimo de Mercedes Ron que forma parte de una trilogía, se convirtió rápidamente en uno de los títulos de habla no inglesa más vistos de Prime Video y en todo un fenómeno, arropado por el éxito que le precedía en las páginas. Protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, trata sobre una chica que se ve obligada a mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre, donde conoce a su nuevo hermanastro con quien choca de primeras pero del que después se enamorará.

La cinta, junto con su secuela Culpa tuya y una tercera parte que se titulará Culpa nuestra, forma parte del subgénero "enemies to lovers" (dos personajes que inicialmente son enemigos pero que luego se enamoran) y también ha enganchado por su componente "spicy", es decir, por no cortarse mucho en ofrecer en pantalla también algo de coqueteo y sexo.

Así, si te has enganchado a este tipo de dramas románticos con un puntito "spicy", te traemos hoy otras opciones que también podrían gustarte.

A través de mi ventana

Julio Peña y Clara Galle en 'A través de mi ventana' | Netflix

Al igual que la saga Culpables, el éxito de la escritora Ariana Godoy y A través de mi ventana nació dentro de la plataforma Wattpad. Y, como esta, también parte de la premisa "enemies to lovers". En concreto, explora la intensa relación entre Raquel y Ares (Clara Galle y Julio Peña), dos vecinos que no podrían ser más diferentes, pero cuya atracción es innegable. Raquel está obsesionada con Ares desde la distancia hasta que un día tienen por fin un encuentro y empiezan a conocerse, mientras que conocemos también el universo a su alrededor, con otros dos hermanos de Ares con nombre de dioses griegos, Artemis y Apolo. Las escenas íntimas en esta película son fundamentales para mostrar cómo la conexión física entre ambos evoluciona en paralelo a sus sentimientos. Y también es una saga de tres entregas.

After: Aquí empieza todo

Josephine Langford y Hero Fiennes como Tessa y Hardin en 'After 2' | Diamond Films

Otra película muy en la línea de las dos anteriores es After: Aquí empieza todo, donde conocemos a Tessa (Josephine Langford), una joven ingenua y responsable que se verá atraída de forma irresistible por Hardin (Hero Fiennes-Tiffin), un chico misterioso y rebelde, despertando un torbellino de emociones y deseo. La película captura la intensidad del primer amor y las escenas eróticas son un componente esencial de la película, apoyadas por la química entre los dos actores protagonistas. Una de las más memorables sucede cuando Hardin lleva a Tessa a un lago y vemos cómo de sus miradas saltan chispas. Y si te engancha, esta saga cuenta con cinco partes, nada menos.

Cariño, cuánto te odio

Otro "enemies to lovers" destacado es Cariño, cuánto te odio (The Hating Game), adaptación de la novela de Sally Thorne con Lucy Hale y Austin Stowell como protagonistas. Los protagonistas trabajan juntos en una editorial de Nueva York y al comienzo de la historia se odian fuertemente, además de tener una enorme rivalidad profesional. Sin embargo, el deseo y la atracción se abrirá camino y acabarán... bueno, digamos que hay escenas bastante fogosas entre ellos, pero también con un punto romántico.

Dude

Y hablando de Lucy Hale, la actriz que encarnó a Aria en Pequeñas Mentirosas también protagonizó otro drama romántico, Dude, que no es precisamente una obra de arte pero sí una peli entretenida y con mucho picante. Aquí ella es Lily y su interés amoroso se llama Noah (Alex Wolff), dos estudiantes de último año un tanto rebeldes que coinciden preparando el baile de graduación. Aunque la película no es tan picante como otras, y se enfoca quizás más hacia el humor, sí tiene una escena bastante subida de tono en la que ambos protagonistas se acuestan por fin.

La cruda realidad

Siguiendo la línea del humor, podemos hablar de un "enemies to lovers" en clave de comedia romántica, La cruda realidad. Katherine Heigl y Gerard Butler dan vida a una pareja con personalidades diametralmente opuestas (sí, todo un clásico): Abby es una productora de televisión que cree en el romance, mientras que Mike es un cínico experto en relaciones. Una de las escenas más memorables es cuando Abby, siguiendo los consejos de Mike, usa ropa interior vibratoria durante una cena formal, dando pie a un momento donde se mezclan comedia y sensualidad.

Maravilloso desastre

Los mismos productores de After: Aquí empieza todo idearon esta otra historia romántica con toque spicy con Dylan Sprouse (el gemelo de Riverdale no, el otro) como principal reclamo. Él encarna a Travis, un malote de manual que participa en combates de boxeo clandestinos y tiene unos abdominales de infarto. Y en sus redes cae Abby (Virginia Gardner), perfil de chica buena. Travis le hace una propuesta: si pierde su próxima pelea, él estará un mes entero sin sexo, pero si la gana será ella quien deba vivir en su apartamento durante un mes. Aunque con puntos de comedia, la película no esconde que lo que vende es el romance con escenas de alto voltaje.

Thirteen

Y cerramos esta lista con una película más independiente, porque no todo iba a ser mamarracheo en la viña del señor. Thirteen no es exactamente una película de romance, pero tampoco desentona en la categoría de exploración, sexo y adolescencia. En concreto, la cinta de Catherine Hardwicke nos presenta a Evan Rachel Wood (Westworld) como Tracy Freeland, una chica de 13 años que da un cambio radical y empieza a probar las drogas y el sexo, y otras actividades delictivas, cuando se hace amiga de Evie Zaora (Nikki Reed), una chica mucho más popular que ella. La película gustó mucho en el Festival de cine de Sundance y supuso la nominación al Globo de Oro para Wood.