Tras el éxito de Barbie: America Ferrera dirigirá su primera película

La actriz estadounidenses America Ferrera, conocida por su más reciente rol en Barbie, dirigirá su primera película, una adaptación del libro "No soy tu perfecta hija mexicana", según informaron este lunes medios especializados.

El filme está actualmente en desarrollo por parte de la productora Orion Pictures -que forma parte de Amazon MGM Studios- y llevará a la gran pantalla la historia de Julia Reyes, una adolescente de ascendencia mexicana que lucha por encontrar su lugar en el seno de una familia tradicional en Chicago (Illinois).

El guión de la película fue escrito por Linda Yvette Chávez, creadora de la serie Gentefied, que estuvo al aire durante dos temporadas de febrero de 2020 a enero de 2022.

La película contará a su vez con la colaboración de los productores Doreen Wilcox Little (Killer Joe, Mapplethorpe) y Charles D. King (Judas and the Black Messiah).

Ferrera, nacida en Los Ángeles pero de padres hondureños, obtuvo este año la nominación a mejor actriz de reparto en los Oscar por su papel en Barbie, donde interpretó al personaje de Gloria, una madre y empleada de Mattel.

El pasado 14 de enero Ferra obtuvo el premio SeeHer, concedido a mujeres que defiendan la igualdad de género y desafíen los estereotipos de la industria en la 29 edición de los Critic Choice Awards.