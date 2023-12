Estrenos de cine del puente de la Constitución: Wonka, Robot Dreams y Anatomía de una caída

Wonka

La gran apuesta de Warner para estas Navidades, un filme basado en el popular Willy Wonka de 'Charlie y la fábrica de chocolate', el libro infantil más famoso de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Dirigido por Paul King, Timothée Chalamet, actor en auge desde que se dio a conocer con 'Call me by your name', se pone en la piel del inventor, mago y chocolatero para contar el origen del personaje, un joven repleto de ideas y decidido a cambiar el mundo bocado a bocado.

Duración: 115 minutos

Robot Dreams

La primera película de animación de Pablo Berger, 'Robot Dreams' es una historia de amistad y una carta de amor a Nueva York en la que el director del 'Blancanieves' vuelve al cine mudo y cede el protagonismo a un perro solitario de Manhattan que un día decide construirse un robot para que le haga compañía.

Basada en la novela gráfica de Sara Varon, la película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes y se vendió en todo el mundo. Es una de las cinco nominadas a mejor largometraje de animación europeo del año y ha logrado cuatro nominaciones para los Goya.

Duración: 102 minutos

Anatomía de una caída

La francesa Justine Triet se convirtió en mayo pasado en la tercera mujer directora en hacerse con la Palma de Oro de Cannes con este thriller judicial que bucea en la intimidad de una pareja y en la que utiliza la estructura del género para plantear cuestiones profundas sobre los prejuicios y el feminismo.

Sandra (Sandra Hüller) es una escritora alemana que vive con su marido y su hijo ciego en un chalé en los Alpes franceses. Cuando el marido fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no logra determinar si se trata de un suicidio o un homicidio y Sandra es arrestada y juzgada por asesinato.

Duración: 150 minutos

Maestro

Las tensiones del matrimonio de Leonard Bernstein, amenazado por su bisexualidad, ocupan el núcleo del relato sobre la vida del legendario compositor y director de orquesta que hace Bradley Cooper en Maestro.

Producida por Netflix, la película debutó en el pasado Festival de Venecia y tendrá un estreno limitado en cines poco antes de llegar a la plataforma, el próximo 20 de diciembre.

Duración: 129 minutos

La Partitura

El escritor y director islandés Erlingur Thoroddsen le da una terrorífica vuelta al cuento de El flautista de Hamelín. Julian Sands interpreta al mentor y músico experimentado y Charlotte Hope es la joven compositora que se encontrará ante la oportunidad de su vida.

La protagonista recibe el encargo de componer el tercer movimiento de la partitura que su difunta mentora dejó incompleta al morir repentinamente. Sin embargo, pronto descubrirá que tocar esas notas conlleva despertar una oscura y malvada fuerza.

Duración: 95 minutos

Chicken Run: Amanecer de los nuggets

Estrenada el 23 de junio del año 2000, la película de animación 'Chicken Run' recaudó más de 220 millones de dólares en taquilla y se convirtió en la producción de "stop motion" (rodada fotograma a fotograma) más taquillera de todos los tiempos.

Más de dos décadas después Netflix ha producido esta secuela, 'Chicken Run: Amanecer de los nuggets', dirigida por Sam Fell, en la que las que el gallo Rocky y la gallina Ginger viven en un santuario libre de humanos hasta que una nueva amenaza pondrá en peligro su libertad. El estreno en cines será limitado y llegará a la plataforma el 15 de diciembre.

Duración: 101 minutos

La isla de las Mujeres

La ópera prima de la realizadora italiana Marisa Vallone se desarrolla en la Cerdeña rural del siglo pasado, marcada por las férreas tradiciones de una sociedad matriarcal.

Fidela, séptima hija de una familia, se convierte, a su pesar, en la bruja del pueblo, no puede tener contacto con hombres ni tener hijos, pero ayuda a otras mujeres a dar a luz. Cuando el párroco le confía a Bastiana, también nacida como séptima hija, Fidela descubre la alegría de sentirse madre, mientras debe seguir manteniendo su papel en la sociedad tradicional.

Duración: 104 minutos

