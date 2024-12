Estrenos de cine del 31 de diciembre: Heretic, Better Man y Queer celebran el nuevo año

Heretic

El ganador de un Bafta y nominado a múltiples premios Emmy, Hugh Grant, interpreta en Heretic un papel completamente alejado de sus roles habituales, demostrando sus habilidades como actor dramático poniéndose en la piel de un peligroso e imprevisible psicópata bajo la dirección de Scott Beck y Bryan Woods. En la cinta dos jóvenes misioneras se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el diabólico Sr. Reed. Los tres se verán envueltos en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta.

Better Man

Better Man se basa en la historia real del ascenso meteórico, caída dramática e increíble resurgir de la superestrella de pop británica Robbie Williams, uno de los mejores showmans de la historia. Bajo la dirección de Michael Gracey, la película se cuenta desde la perspectiva única de Robbie, reflejando su inimitable ingenio y su espíritu indomable. Sigue la trayectoria del artista desde su infancia y su experiencia como el miembro más joven de la boyband Take That hasta los logros de su carrera en solitario, todo mientras se enfrenta a los retos que vienen con la fama y el éxito estratosféricos.

Vivir el momento

John Crowley dirige Vivir el momento, la película romántica en la que sus protagonistas tendrán un encuentro inesperado que cambiará sus vidas para siempre. A través de momentos de su vida juntos -enamorándose, construyendo un hogar, formando una familia- se revela una verdad difícil que sacude los cimientos de su relación. Mientras emprenden un camino desafiante, aprenden a apreciar cada momento del recorrido inusual que ha tomado su historia de amor.

Queer

Un transformado Daniel Craig protagoniza Queer, bajo la dirección de Luca Guadagnino, un drama que narra la historia de William Lee, un expatriado estadounidense de unos 50 años en Ciudad de México que pasa sus días casi solo, salvo algunos contactos con otros miembros de la pequeña comunidad estadounidense. Su encuentro con Eugene Allerton, un joven estudiante recién llegado a la ciudad, le muestra, por primera vez, que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien.

La luz que imaginamos

La cartelera se cierra con La luz que imaginamos, dirigida por Payal Kapadia, un drama sobre las relaciones de dos enfermeras en Mumbai que se embarcan en un viaje por carreteras.