La emotiva escena de 'Barbie' que Greta Gerwig se negó a eliminar: "Es el corazón de la película"

'Barbie' ha cumplido con las expectativas y ha provocado un aluvión de espectadores que han teñido de rosa las salas de cine en su primer fin de semana de estreno. Más allá de los datos, la película que protagonizan Margot Robbie y Ryan Gosling ha acaparado las redes sociales junto a 'Oppenheimer' con su estreno simultáneo.

A sus mandos ha estado Greta Gerwig, directora de 'Mujercitas' o 'Lady Bird', en el cuarto largometraje de su carrera detrás de las cámaras y en la que ha vuelto a dejar constancia de su talento para la comedia.

En la cinta basada en los juguetes de Mattel hay una gran cantidad de momentos cómicos que, de vez en cuando, daban lugar a otros más emotivos, con potentes discursos y ácidos guiños a los creadores de la famosa muñeca. Sin embargo, una de sus escenas más lacrimógenas estuvo a punto de no llegar a la pantalla grande si la cineasta no se hubiera plantado frente a los productores.

Greta Gerwig y Margot Robbie promocionando 'Barbie' | Getty

Así lo ha comentado Gerwig en una entrevista con Rolling Stone, en la que ha desvelado que le sugirieron eliminar la escena en la que la Barbie de Margot Robbie se topa en la parada del bus con una anciana. La protagonista se le queda mirando maravillada tras darse cuenta de los bonitos y tristes momentos que componen la vida cotidiana y le dice que es hermosa con lágrimas en los ojos.

"Me encanta esa escena", dijo Gerwig. "La mujer mayor del banco es la diseñadora de vestuario, Ann Roth. Ella es una leyenda", explicó la directora ante las falsas informaciones que han recorrido las redes asegurando que ésta era Barbara Handler, hija de la creadora de Barbie e inspiración para la muñeca.

Sobre lo que aportaba en sí este momento, Gerwig admitió que, en cierto modo, era "un callejón sin salida que no conducía a ninguna parte". "En los primeros cortes, mirando la película, se sugirió: 'Bueno, podrías cortarla. Y, de hecho, la historia seguiría igual. Pero dije: 'Si elimino la escena, no sé de qué trata esta película'".

Ann Roth y Margot Robbie en su emotiva escena de 'Barbie' | Warner Bros.

"Así es como lo vi. Para mí, este es el corazón de la película", explicó. "La forma en que Margot interpreta ese momento es tan gentil y tan natural. Hay elementos más escandalosos en la película que la gente dice: 'Oh, Dios mío, no puedo creer que Mattel te haya dejado hacer esto' o 'No puedo creer que Warner Bros. te haya dejado hacer aquello'. Pero, para mí, la parte que no puedo creer que todavía esté en la película es este pequeño callejón sin salida que no lleva a ninguna parte, excepto al corazón de la película", agregó.

Y es que, esta enternecedora conversación que tienen en la cinta, para la realizadora representa "la idea de un Dios amoroso que es una madre, una abuela, que te mira y dice: 'Cariño, estás bien'". "Es algo que siento que necesito y que quería dar a otras personas", añadió en otra entrevista a The New York Times.