Elsa Pataky muestra su nuevo perro junto a Chris Hemsworth y le llueven las críticas por esto

Quedan solo unos días para que llegue la Navidad y, antes de que se celebren estas fechas tan especiales, Elsa Pataky y Chris Hemsworth han mostrado a través de sus redes sociales que su familia ha aumentado.

Concretamente fue Elsa quien publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes donde enseñaba un pequeño pastor alemán junto a ella o su hija India Rose.

"Nuestro nuevo miembro de la familia, un hermoso Pastor Alemán. Gracias @capaill_colored_gsd_australia ¡estamos completamente enamorados!", escribe.

En el texto que ha escrito da las gracias al sitio donde ha comprado el perro, algo que no ha gustado a muchos de sus seguidores quienes han criticado que no haya adoptado en vez de comprar.

"No compres, adopta", "Adopta, comprar es quitarle la oportunidad a un perro en una jaula", "Elsa adopta, no aceptes perros de criadero, o de raza" o "Vergüenza debería darles tener la pasta que tienen y comprar a un animal en vez de adoptarlo con la de animalitos que no tienen hogar. Porque claro, lo único que les importa es que sea de raza y que se vea bonito, no los animales en sí", son algunos de los comentarios que ha recibido.