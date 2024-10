Elizabeth Hurley confiesa en España lo mucho que le gustan la reina Letizia y Penélope Cruz: "Fabulosas"

Elizabeth Hurley ha regresado a España para recoger el premio Committed en los galardones Women of the Year 2024 de la revista Harper's Bazaar por su capacidad de mantenerse en un puesto privilegiado durante décadas tanto en el mundo de la moda como en el del cine, y de ser capaz de continuar inspirando a tantas mujeres a través de su talento, compromiso y creatividad.

Encantadora y derrochando simpatía, la actriz y modelo británica ha confesado ante las cámaras que es una enamorada de nuestro país, al que viaja siempre que tiene ocasión, ya que como ha recordado, "aquí he hecho dos películas cuando era muy joven y son algunos de los mejores recuerdos de mi trayectoria profesional y siempre me gusta mucho venir a España".

Si tuviese que quedarse con lo que más le gusta de nuestro país, Liz lo tiene claro: "la comida, la gente, el clima, la arquitectura y la literatura" ha revelado con una sonrisa. Pero también nuestro cine, especialmente Pedro Almodóvar -"creo que es brillante, soy una gran fan suya y me encantaría trabajar con él" ha reconocido- y Penélope Cruz, a la que define como "fabulosa".

Y, para nuestra sorpresa, su serie de televisión "favorita" tiene sello español; 'La casa de papel', que como nos ha contado "me encantó". "Nosotros la llamamos 'Money Heist', aquí es algo que tiene que ver con la banca, y nos encanta" asegura.

Por último, la ex de Hugh Grant ha confesado que, además del clima, la comida y el cine, hay algo de España que le fascina, y no es otra que la Reina Letizia: "Me gusta mucho, ¡es muy elegante!" ha exclamado, confirmando que la monarca es un referente de estilo también fuera de nuestras fronteras.