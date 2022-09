Disney sorprende con nuevas imágenes 3D de 'Avatar: El sentido del agua'

La segunda jornada de la convención D23 Expo, organizada por el conglomerado Disney, sirvió para que los asistentes pudieran conocer otro avance de la esperada película 'Avatar: El sentido del agua', que se estrenará el próximo 16 de diciembre.

En total, se repartieron 7.500 gafas 3D para que el público pudiera ver un adelanto de esta cinta que, posteriormente, no se subió a internet para salvaguardar el interés de los espectadores.

Hasta la ciudad californiana de Anaheim se desplazó el célebre director de 'Avatar', James Cameron, y las figuras del reparto Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (doctora Grace Augustine), Stephen Lang (el coronel Miles Quaritch) y, por supuesto, Sam Worthington (Jake Sully) con el objetivo de presentar varias de las nuevas escenas acuáticas.

Se trata de unas imágenes que continúan el tráiler publicado en internet el pasado mes de mayo y el fragmento revelado previamente en abril con motivo de la CinemaCon. En el vídeo de arriba tienes el tráiler oficial.

Sobre 'Avatar: The Way of Water'

Esta película retoma su argumento una década después de la original y sigue a Sully y su familia, con la novedad de que incluirá en su elenco a estrellas como Vin Diesel o Kate Winslet.

"La primera película termina cuando Neytiri y Sully deciden luchar juntos, así que ahora seguiremos conociendo cómo han crecido con este vínculo", afirmó Saldaña.

"Es la demostración de lo que es realmente la vida: el amor y estar con tu familia", prosiguió posteriormente Worthington.

'Avatar' es la cinta más taquillera de todos los tiempos con más de 2.850 millones de dólares de recaudación y, desde su estreno en 2009, el cineasta canadiense James Cameron se ha dedicado a desarrollar esta segunda parte y otras tres secuelas que verán la luz en los años 2024, 2026 y 2028, respectivamente.

La convención D23 es el evento bianual organizado por el grupo de medios Disney en la ciudad californiana de Anaheim y en el que se reunirán más de 65.000 personas hasta el domingo por la tarde para ser las primeras en conocer las novedades de Marvel, Pixar, Star Wars o Disney Animation de cara al próximo curso.

...

Seguro que te interesa:

Todos los títulos que Disney ha desvelado durante la D23 Expo 2022: 'La Sirenita', 'El regreso de las brujas 2', 'Mufasa' y mucho más