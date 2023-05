Sam Claflin recuerda que "se cagaba encima" durante su primer desnudo en el rodaje de 'Los juegos del hambre'

La adaptación cinematográfica de los libros de Suzanne Collins, 'Los juegos del hambre', llegó al cine en el año 2012 con un gran éxito. Esta saga fue la gran oportunidad profesional para muchos de sus actores como es el caso de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth o Sam Claflin, entre otros.

Más de 10 años después de su estreno, este universo regresa a la gran pantalla el 17 de noviembre con su precuela 'Los Juegos del Hambre. Balada de pájaros cantores y serpientes' donde profundizará en los orígenes del Presidente Snow junto a su pupila Lucy Gray, que será interpretada por Rachel Zegler. Arriba de la noticia puedes ver el tráiler.

Ahora, Sam Claflin, quien interpretaba al intrépido Finnick Odair, se ha sincerado en una entrevista y ha contado algunas de las anécdotas que vivió durante el rodaje de la saga. Así, el actor ha confesado a 'Variety' que sus comienzos como actor no fueron fáciles y durante la saga de 'Los juegos del hambre' recibió muchas críticas que no supo gestionar: "Estuviste muy mal aquí". "Tenían que haber cogido a esta persona o a aquella, pero no a ti", recuerda. Y, asegura que la experiencia le ha ayudado a gestionar mucho mejor las críticas.

Sam Claflin como Finnick Odair en 'Los juegos del hambre' | Lionsgate

Además, el actor se sincera sobre el miedo que sintió al tener que grabar su primera escena sin camiseta o lo mal que lo pasó por su acento: "Me siento mucho más seguro conmigo mismo. Especialmente con Finnick que irradia carisma. En ese momento me estaba cagando encima. Fue la primera escena sin camiseta que grababa, ¿sabes? Madre mía. No tuve un instructor para mi acento en 'Los juegos del hambre' y era jodidamente necesario. Ahora miro atrás y me escucho, 'Madre mía esto es terrible'".

Tras este papel Sam ha continuado su carrera con otros éxitos como la reciente miniserie 'Daisy Jones and the Six' y ha recordado el reto personal y musical que ha sido interpretar a Billy Dunne, el cantante de una banda de rock: "Entré en un estudio de grabación por primera vez en mi vida y me enfrenté a un micrófono y la gente mirándome en una pecera". "Canté 'Your Song' de Elton John. Fue terrible".

Además asegura que el problemas con la adicción que tiene su personaje ha podido relacionarlo con sus experiencias personales: "Yo era un esposo. He pasado por el matrimonio y la lucha de hacer malabares con el trabajo, la vida familiar, el hogar y estar castigado", dice: "Los obstáculos que tiene que superar, como convertirse en padre y el miedo o la ansiedad que trae, sentir que puedes fallar". "He pasado por esta lucha. Y estoy seguro de que la lucha continuará".

Riley Keough y Sam Claflin en 'Daisy Jones and the Six' | Amazon Prime Video

Cuenta como el showrunner de la miniserie, Scott Neustadter, vio algo especial en él con su faceta más "camaleónica" en todos los proyectos en los que ha participado y quiso apostar por él: "Lo vimos ser un camaleón en tantos otros proyectos que había hecho; esta gama realmente nos hizo sentir que este tío podía hacer cualquier cosa".

Gracias a su nuevo personaje ha conseguido reconciliarse con su faceta de actor: "Antes no me gustaba quién era ni lo que tenía que decir. Mientras que ahora, después de pasar por el viaje de Billy Dunne, me doy cuenta de lo terapéutico o purificador que fue contar una historia que me parece realmente auténtica".