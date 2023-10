El director de Animales Fantásticos habla de la saga "aparcada" y si volverán alguna vez: "Necesitábamos parar"

La saga de Animales Fantásticos, perteneciente a la mágica franquicia de Harry Potter, prometía ser todo un éxito tras el gran recibimiento que tuvo la primera entrega en 2016, Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Sin embargo, los ingresos comenzaron a descender progresivamente con las secuelas. La tercera entrega, Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, se convirtió en la película de la franquicia de Harry Potter con peores datos de recaudación en taquilla.

Con los desalentadores datos de audiencia y tras la polémica con J.K Rowling, a lo que se unió el despido de Johnny Depp de la saga, el futuro de Animales Fantásticos era completamente incierto por lo que varios profesionales del equipo se pronunciaron al respecto, entre ellos el protagonista de la saga, Eddie Redmayne, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Jude Law y Eddie Redmayne en 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' | Warner Bros.

Recientemente, el director de la saga David Yates, ha confirmado que, por el momento, no habrá una próxima entrega. En esta ocasión y durante una entrevista con Total Film, Yates ha compartido más detalles sobre el futuro de las supuestas secuelas y ha revelado que nunca hubo planes de hacer cinco películas, al contrario de lo que había comentado J.K Rowling en 2017, asegurando que habría cinco entregas de la icónica saga.

"Con respecto a Animales Fantásticos, está aparcada", ha reafirmado. "Hicimos esas tres películas, la última durante una pandemia, y fue muy divertido pero difícil. De hecho, estábamos rodando cuando no había vacuna. Afortunadamente, nadie se enfermó, pero contamos con los protocolos más detallados. Estamos todos muy orgullosos de la tercera entrega y cuando salió al mundo, sólo necesitábamos parar, hacer una pausa y tomárnoslo con calma".

David Yates junto a su esposa en la premiere | Gtres

"La idea de que hubiera cinco películas fue una sorpresa para la mayoría de nosotros", ha compartido. "J.K Rowling simplemente lo mencionó espontáneamente una vez en una proyección para la prensa. Nadie nos había dicho que íbamos a hacer cinco, nos habíamos comprometido con la primera".

"Estoy seguro de que en algún momento volveremos", ha afirmado Yates. "Pero sí, no he hablado con J.K, no he hablado con el productor David Heyman, no he hablado con Warner Bros; sólo estamos haciendo una pausa. Es bastante bonito. Me permite hacer otras cosas".

Unas declaraciones con las que deja una puerta abierta a que la saga no haya terminado para siempre.