El día que Sean Penn confesó que no había tenido una sola conversación con Madonna en sus cuatro años de matrimonio

Sean Penn y Madonna fueron una de las parejas más comentadas de los años 80. Se conocieron en el set del video musical Material Girl en 1985 y, tras un romance vertiginoso, se casaron en agosto de ese mismo año. Sin embargo, lo que comenzó como un cuento de hadas de Hollywood rápidamente se convirtió en una relación turbulenta marcada por la creciente fama de Madonna y las tensiones que esto provocó en su matrimonio.

El matrimonio, que duró cuatro años, fue descrito por ambos como una experiencia difícil. Penn, en particular, ha sido abierto sobre las dificultades que enfrentaron, contando incluso que una de sus peleas terminó con los SWAT en su casa. En una entrevista con Oprah Winfrey, describió su relación con Madonna como una experiencia que le enseñó mucho, aunque estuvo lejos de ser ideal. "Fue algo bueno. Bueno, fue un matrimonio miserable, pero ella me gusta mucho. Me permitió avanzar y tener más claro lo que quería. Todavía tenía muchas puertas demoníacas por las que pasar", confesó Penn, enfatizando lo complicado que fue ese período de su vida.

Sean Penn y Madonna durante su relación | Gtres

Penn también reveló que, a pesar de haber estado casados durante cuatro años, la comunicación entre ellos fue prácticamente inexistente. "Describo ese matrimonio como ruidoso. Así es como lo recuerdo. Y, francamente, no recuerdo haber tenido una sola conversación en cuatro años de matrimonio".

Después de su divorcio, Penn tuvo la oportunidad de reconectar con Madonna y descubrió aspectos de ella que no había percibido durante su matrimonio. "He hablado con ella un par de veces desde entonces, y hay una persona completa allí. Simplemente no lo sabía", comentó Penn, reflejando una profunda realización sobre la mujer con la que estuvo casado.

Madonna y Sean Penn durante su matrimonio | Cordon Press

El turbulento matrimonio entre Sean Penn y Madonna, aunque breve y marcado por la incomunicación, permitió a ambos crecer y reconectar en una amistad más sólida después de su separación.