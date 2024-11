Tarantino se niega a ver las películas de Dune y critica duramente los remakes: "Es uno detrás de otro"

La falta de ideas en Hollywood es un debate que está muy presente entre los 'filmmakers' y cinéfilos, y parece que uno que tiene su opinión clara es el director Quentin Tarantino.

El cineasta, que se caracteriza por su honestidad sin filtros, se ha sincerado en The Bret Easton Ellis Podcast dejando clara su opinión sobre los remake cuando le preguntan si está de acuerdo con que Dune: Parte 2, de Denis Villeneuve, sea la película del año.

"Vi la Dune [de David Lynch] un par de veces. No necesito ver esa historia otra vez. No necesito ver gusanos de arena ni ninguna película que hable de 'especias' tan dramáticamente", comenta el cineasta, crítico.

Dune de David Lynch y Denis Villeneuve | Universal Pictures / Warner Bros.

"Es uno detrás de otro, de este remake, de aquel remake... La gente en plan, '¿has visto Dune?', '¿has visto Ripley?', '¿has visto Shōgun?', y yo en plan no, no, no, y no", deja claro, muy metido en su discurso.

"Hay como seis o siete libros de Ripley. Si haces uno otra vez, ¿por qué haces el mismo que ya se ha hecho dos veces? He visto esa historia ya dos veces antes, y en realidad no me gustó ninguna versión, así que no estoy muy interesado en verla una tercera vez. Si hicieras otra historia, podría ser suficientemente interesante para intentarlo al menos", se lamenta.

"Vi Shōgun en los 80. Vi las 13 horas. Estoy bien. No necesito ver esa historia otra vez, me da igual cómo la hagan. No me importa que vengan y me manden al antiguo Japón en una máquina del tiempo. Me da igual, he visto la historia", afirma tajante.

Parece que Tarantino está más interesado en historias originales.