Deadpool 3, Gladiator 2 y más películas que retoman el rodaje en tiempo récord tras la huelga

Filmes como Deadpool 3, Beetlejuice 2 y Gladiator 2 están próximos a retomar sus rodajes, después de que la huelga que los actores de Hollywood protagonizaron por 118 días llegara a su fin la madrugada de este jueves.

Las secuelas de dichas películas, y cientos de producciones audiovisuales más, se vieron interrumpidas por el parón que protagonizaron los escritores (del 2 mayo al 27 de septiembre) y los actores (del 14 de julio al 9 de noviembre), en su exigencia a los estudios por mejoras en las condiciones laborales.

Primera foto de 'Deadpool 3' con Ryan Reynolds y Hugh Jackman como Lobezno | Instagram Stories Ryan Reynolds

Ahora, según información del medio especializado Deadline, las películas que podrían regresar esta misma semana a producción son la tercera parte de Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, que quedó al 50% de su realización, y la segunda parte de la película Beetlejuice de Tim Burton, que frenó su rodaje tan solo dos días antes de su final programado.

El estreno de la película de Marvel dirigida por Shawn Levy está previsto para el mes de julio 2024, mientras que el estreno del filme de Burton está pactado para el 6 de septiembre de 2024.

El final de la huelga supuso un alivio para los ejecutivos de los estudios quienes días antes de la resolución del conflicto habían insistido en la importancia de llegar a un acuerdo para poder tratar de salvar así la temporada televisiva y avanzar en la programación de películas del próximo año.

Paul Mescal y Pedro Pascal | Getty Images

Se espera también que filmes como Gladiator 2, con Pedro Pascal y Paul Mescal al frente, la cinta de Clint Eastwood Juror No. 2, la película sin título oficial de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt, o la adaptación de la novela de Colleen Hoover It Ends With Us, retomen su rodaje en breve.

Por su parte, películas como Minecraft, de Warner Bros, protagonizada por Jason Momoa, Good Fortune, de Lionsgate, dirigida por Aziz Ansari y protagonizada por Keanu Reeves y Seth Rogen, o Tron 3, de Disney, no retomarán los sets de grabaciones hasta 2024.

La primera huelga conjunta en seis décadas que protagonizaron SAG-AFTRA y el gremio de guionistas de EE.UU.(WGA), ha supuesto unas pérdidas de 6.500 millones de dólares (unos 6.089 millones de euros) para la economía californiana y el despido de 45.000 trabajadores, según la Oficina de Estadísticas Laborales (Departamento de Trabajo de EE.UU.).