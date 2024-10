David Corenswet llegó a pesar 108 kilos en su dura transformación para Superman: "No entraba en los pantalones"

El próximo 11 de julio está previsto que llegue a los cines la nueva película de Superman con la que se inicia una nueva era cinematográfica para el superhéroe más famoso de todos los tiempos. Aquí puedes ver las imágenes oficiales de la cinta.

En esta ocasión el actor David Corenswet es el encargado de dar vida a Clark Kent, cogiendo el testigo de Henry Cavill.

Y, como no podía ser de otra forma el intérprete ha tenido que someterse a una dura transformación física para estar a la altura del papel.

David Corenswet en la temporada 1 de The Politician | Cordon Press

Corenswet ha hablado en el podcast Manly Things lo mucho que le costó coger peso: "He pesado 108 kilos como máximo", dice haciendo referencia a cuando empezó el entrenamiento. "No me entraba ninguno de los pantalones", confiesa.

Aunque no lo pudo mantener: "No ha sido fácil", afirma. "Eso fue en el punto máximo de mi volumen. Y luego perdí peso lentamente antes de comenzar a rodar. Empecé a filmar con alrededor de 103, 104 kilos… Sé que quería que esta fuera mi excusa para ver cómo era ganar esencialmente todo el peso que pudiera".

En el mes de mayo su entrenador personal, Paolo Mascitti, escribía en Instagram: "David Corenswet trabajó muy duro; no puedo esperar a compartir más del entrenamiento que hicimos para prepararnos para interpretar a este personaje icónico; estén atentos para más información.

James Gunn es codirector ejecutivo de DC Studios y confirmó a Corenswet como el nuevo protagonista en junio de 2023.

Junto a David estarán Rachel Brosnahan, quien será la nueva Lois Lane, reportera del Daily Planet y el principal interés amoroso de Kent en la ficción, y Nicholas Holt, en el papel del villano Lex Luthor.