Danny Trejo responde tras liarse a puñetazos con un hombre que le había lanzado un globo de agua: "Entré en pánico"

Sus personajes tienen fama de duros, pero Danny Trejo la lio el pasado 4 de julio peleándose con un hombre que le había tirando un globo de agua. En las imágenes grabadas por los transeúntes, se ve como el mítico actor sale de su vehículo descapotable en mitad de un desfile y la emprende a puñetazos con una persona a sus 80 años, pero fue derribado.

En su defensa salió un amigo suyo, que también recibió un puñetazo directo a la cara y, al parecer, el intérprete llegó a lanzar a la gente una silla plegable durante la pelea.

Ahora, Trejo se ha justificado en declaraciones recogidas por TMZ diciendo que pensaba que era ácido lo que contenían esos globos.

"Estoy muy triste por haberme comportado como me comporté", lamentó el actor de Machete. "Me da mucha pena que los hombres adultos tengan que tirar globos de agua para disfrutar de un día", continuó. "No creo que hubiera salido del coche si alguien no hubiera gritado: ¡Es ácido! Fue entonces cuando entré en pánico. Cuando salí del coche, ¡bum!, un globo me golpeó. Entonces miré hacia arriba y vi a un tipo sosteniendo uno. Me acerqué y le dije: ¿Qué diablos te pasa?", detalló.

"Estoy triste. Todavía hay gente de los años 50 y 60 que se siente igual, porque nadie más fue el objetivo", argumentó sobre las connotaciones racistas que podría tener este incidente.

El amigo de Trejo que fue golpeado, Mario Castillo, indicó que "fue un ataque selectivo" y que solo les tiraron a ellos esos globos de agua.

"Estoy bien. No pudieron hacerme daño", confirmó Trejo. "Fue triste... Me sentiría avergonzado si atacara a un hombre de 80 años y todavía estuviera hablando y riéndome", concluyó sobre su agresor.