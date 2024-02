Dakota Johnson confiesa que la "excluyen" del chat grupal de las actrices de Madame Web por su edad

El estreno de Madame Web en cines ya está a la vuelta de la esquina. El 14 de febrero el spin-off del Universo de Spiderman verá la luz después de muchos meses de trabajo por parte de todo el equipo. Su protagonista, Dakota Johnson, se ha dejado ver en numerosas entrevistas de este nuevo proyecto que ha hecho que se lance a probar un nuevo género cinematográfico.

La intérprete fue noticia hace unos días por contar su mala experiencia rodando el último capítulo de The Office. De forma sincera y riéndose de cómo le fue, contó en un programa todo lo que le ocurrió. Caracterizada por esa sinceridad, Dakota ahora ha vuelto a hacer alarde de no tener pelos en la lengua haciendo una nueva confesión.

En una entrevista para E News, la intérprete de Cassandra Webb ha confesado que cree que sus compañeras de Madame Web, las actrices Sydney Sweeney, Celeste O'Connor e Isabela Merced, la han dejado fuera de su chat grupal.

"No creo que me incluyan. Soy mayor que ellas y se aseguran de que sea consciente de ello", ha reconocido Dakota.

Además, ha querido bromear sobre el tema diciendo que no deberían incluirla en el chat y que, aunque haya habido una muy buena dinámica entre ellas mientras filmaban, ser millenial puede ser "ciertamente" la verdadera causa de que esté fuera de ese grupo formado por gente de la Generación Z.

Dakota Johnson y Sydney Sweeney rodando Madame Web en Nueva York | Cordon Press

Sydney tiene 26 años, Celeste 25 e Isabel 22, mientras que Johnson tiene 34 años. El propio nombre del grupo puede ser un elemento diferenciador entre las generaciones. Al parecer, las tres actrices que forman parte de él ya habían confesado que su chat se llama "The Boo Crew", que hace referencia al grupo de sus personajes en la historia del cómic.

A pesar de esta diferencia de edad, todo el reparto se ha llevado de maravilla durante el rodaje y Dakota ha dicho que ha habido una "dinámica fraternal". La propia Sydney Sweeney ha dicho sobre Dakota en otra entrevista: "He sido fan suya desde que era mucho más joven". Además, ha añadido que tenía "los pies en la tierra" y que era "honesta y tranquila".

Esa admiración parece ser mutua, ya que la actriz de Cincuenta sombras de Grey ha dicho sobre Sweeney: "Es una actriz increíble y realmente tiene una ética de trabajo increíble".

Isabela, por su parte, ha calificado a Dakota como "una hermana mayor". Quizá en esas palabras esté la clave de que la protagonista de Madame Web no forme parte de "The Boo Crew", aunque eso no parece afectarle lo más mínimo mientras espera al estreno de la película, ver su acogida y si gusta entre el fandom de Marvel.