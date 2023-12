¿Cuánto aparece en pantalla Amber Heard en Aquaman y el Reino Perdido? Su estreno por fin resuelve la duda

Jason Momoa ha vuelto estas Navidades como el rey de Atlantis en Aquaman y el Reino Perdido, la segunda entrega del superhéroe submarino tras la cinta de 2018 que protagonizó junto a Amber Heard.

La película está siendo objeto de numerosos debates, entre el que destaca si James Gunn respetará su canon y a Momoa en el reinicio del Universo Extendido de DC, aunque el actor ya ha declarado que le encantaría hacer otra cinta aunque "no pinta bien".

Si para él no pinta bien, para Amber Heard no hay ni imaginárselo, pues desde su juicio con Johnny Depp se lleva comentando que su papel se redujo y hubo un cruce de declaraciones entre los productores y la intérprete. De hecho, no ha habido ni rastro de ella en la promoción de la película.

Jason Momoa y Amber Heard, protagonistas de 'Aquaman' | Gtres

La complicada batalla legal con su exmarido sacó a la luz numerosos testimonios, y uno de ellos fue sobre el polémico rodaje de Aquaman, con supuestas burlas de Momoa hacia su compañera, pero también sobre la campaña de desprestigio que aseguraba haber sufrido la actriz residente en España y la eliminación de muchas de sus escenas... A pesar de las amenazas de Elon Musk con quemar Warner si la despedían.

Ahora, con su estreno en cines, los fans ya pueden comprobar cuánto fue recortado el papel de Mera y si James Wan tenía razón en su explicación de por qué no entraba en sus planes, alegando que era un bromance entre Arthur Curry y Orm, al que da vida Patrick Wilson.

Jason Momoa y Patrick Wilson, actores de 'Aquaman' | Getty

A continuación, spoilers de Aquaman y el Reino Perdido.

Efectivamente, Mera tiene muy poca presencia en la secuela de Aquaman, en contraste con la primera entrega. Business Insider apunta que la actriz sólo aparece en pantalla entre 15 y 20 minutos de una película que dura 124 minutos, sobre todo al principio y al final de la cinta.

Junto a ello, el personaje de Heard sólo tiene 11 líneas de diálogo a lo largo del metraje, siendo muchas de ellas expresiones simples.

Amber Heard como Mera en Aquaman | Warner Bros.

Al comienzo, Mera preside el consejo que gobierna Atlantis hasta que es atacada por Black Manta, que la hiere gravemente y por lo que pasa gran parte del tiempo curándose hasta que ayuda a Aquaman y Orm a derrotar a Black Manta.

A pesar de ello, este mismo medio sostiene que la intérprete se embolsó dos millones de dólares por su participación.