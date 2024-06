Tras comprometerse: Dakota Johnson y Chris Martin han sufrido fuertes "altibajos" en su relación pero "han vuelto"

La relación de Dakota Johnson y Chris Martin comenzó en el año 2017. El cantante de Coldplay volvió a encontrar el amor tres años después del divorcio con Gwyneth Paltrow, con la actriz de Cincuenta sombras de Grey.

Hace unos meses se confirmó que la pareja se había comprometido tras seis años de relación y que contaban con la aprobación tanto de Paltrow como de sus dos hijos, Apple y Moses. Ahora, una fuente ha revelado que Chris y Dakota han tenido que pasar en los últimos meses por dificultades tras su compromiso, pero que "están siendo fuertes" para solventarlas.

"Han tenido altibajos, pero ahora definitivamente han vuelto", ha revelado una fuente cercana a la pareja a People.

Dakota Johnson y Chris Martin | Gtres

La última vez que se les vio juntos fue en febrero en Puerto Vallarta, México. Ambos estaban disfrutando de un día de playa. Desde entonces se les ha visto pero por separado. Mientras que Dakota ha acudido al estreno de Daddio en el Festiva de Cine de Tribeca en Nueva York, Chris continúa con su gira mundial con Coldplay y lo hará todo el verano. Además, hace unos días se pudo ver a Martin asistir a la graduación del instituto de su hijo de 18 años Moses, pero Johnson tampoco estuvo presente.

Fue en marzo cuando ya varias fuentes anunciaron que la pareja estaba comprometida, aunque sin prisapor casarse: "Se comprometieron hace años pero no tenían prisa por casarse". Lo que no se sabía es que el hecho de no haberles visto juntos en los últimos meses era a raíz de haber tenido altibajos, pero por lo que se ha dicho la pareja está de vuelta.