¿Competencia a Tom Holland? Rachel Zegler y Kit Connor debutarán en Broadway con la versión juvenil de Romeo + Julieta

Las estrellas juveniles Rachel Zegler y Kit Connor, más conocidos por West Side Story y Heartstopper respectivamente, debutarán en Broadway con Romeo + Julieta, una versión más del clásico de William Shakespeare que contará con la música de Jack Antonoff, uno de los productores de Taylor Swift. Curiosamente, Tom Holland está preparando también Romeo y Julieta, aunque en su casa actuará en el West End de Londres.

Tanto Rachel como Kit han anunciado a través de Instagram su participación en esta obra dirigida por Sam Gold (An Enemy of the People) usando emoticonos de corazones y etiquetando la ubicación de Verona, la ciudad del norte de Italia donde se desarrolla la historia protagonizada por los Montescos y los Capuletos.

Goldman se prodigó anteriormente con otra obra del dramaturgo británico, Macbeth, liderada por Daniel Craig y Ruth Negga que tuvo un importante impacto en Nueva York, así como con la tragedia shakesperiana King Lear, con Glenda Jackson al frente.

Por su parte, Sonya Tayeh, de Moulin Rouge y ganadora de un premio Tony, se encargará de la parte coreografiada en esta adaptación dirigida particularmente a la generación Z y a TikTok.

Y es que ésta se enfoca en los más jóvenes bajo los eslóganes "la juventud está jodida" y "la eterna tragedia de Shakespeare pertenece ahora a una generación al límite".

"Abandonados a su suerte en el violento mundo de sus padres, una impulsiva pareja de amantes se precipita hacia su ineludible destino. El embriagador subidón de la pasión se convierte rápidamente en un caos brutal que solo puede acabar de una manera", completa la sinopsis de una obra que aún no tiene fecha ni reparto oficial.

La versión de Zegler, que recientemente protagonizó Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, y Connor, que también hizo de Elton John en Rocketman, se une la adaptación capitaneada por Tom Holland y Francesca Amewudah-Rivers y otra del musical revisionista & Juliet que triunfa en Broadway desde hace dos años.