El comentario de Lily Allen sobre los gustos de los hombres por las "mujeres jóvenes y tontas" tras romper con David Harbour

La separación entre David Harbour y Lily Allen sorprendió a sus fans ya que parecían ser una de las parejas más unidas de Hollywood, derrochando simpatía en cada aparición conjunta.

No obstante, recientemente se reveló que el actor de 48 años de Stranger Things había sido pillado usando una app de citas a escondidas de su mujer, lo que provocó la ruptura.

Tras ello, el intérprete, que ya no lleva su anillo de bodas, habría iniciado una nueva relación con Ellie Fallon, una modelo 27 años menor que él.

David Harbour y Lily Allen | Gtres

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, la cantante ha lanzado lo que parece una pulla a su exmarido, con quien estuvo casada cuatro años.

Durante el último episodio de su podcast Miss Me?, Allen reflexionó sobre la preferencia de los hombres mayores por las "mujeres jóvenes y tontas".

"Envejecer es particularmente incómodo si la validación proviene de la atención de los hombres, como es mi caso... Parece que les gustan jóvenes, ¿verdad?", expuso Allen, de 39 años.

"Las mujeres mayores ven mejor la falta de atractivo de los hombres que las mujeres jóvenes y tontas, y por eso, en esencia, a los hombres les gustan jóvenes y tontas", explicó, añadiendo tras las réplicas de su copresentadora que "¡aun así te dejarán por una joven de veinte años! No te confundas".

David Harbour como Jim Hopper en la temporada 4 de Stranger Things | Netflix

Allen ha estado enfocada en su recuperación sentimental tras salir de un centro terapéutico el que buscó ayuda para sobrellevar la ruptura.

La cantante, que está centrada en sus hijas, admitió en el mismo podcast que se había operado los pechos durante estos meses. "Me estoy comprando lencería elegante que me quede bien en el pecho y me estoy haciendo fotos con el móvil", confesó. "Todavía no se las he enviado a nadie, pero espero que llegue algún día", dijo, abriéndose la puerta al amor.