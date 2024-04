El comentado beso de Justin Bieber a Jaden Smith en Coachella que ha revolucionado las redes sociales

Jaden Smith, hijo de Will Smith y Jada Pinkett, sabe de primera mano lo que conlleva la fama. El joven de 25 años ha ido haciéndose su propio hueco en la industria como actor, pero también como cantante.

Durante estos años construyendo su carrera, no ajeno a las polémicas de su familia y siempre mostrando que están unidos. como puede verse en el vídeo de arriba, ha hecho muchas amistades. Una de las más especiales probablemente es la que tiene con el cantante Justin Bieber. Ahora, han protagonizado un reencuentro en el Festival de Coachella que se ha vuelto viral en redes sociales por lo cariñoso que ha sido.

En el vídeo en cuestión se puede ver a Jaden abrazar a Justin por detrás y después el cantante de Baby le da un tierno beso en la mejilla al actor de Karate Kid. Tras eso Jaden se une a la conversación de Bieber y otros amigos. Todo ha ocurrido en una zona VIP del Festival de Coachella en Indio, California.

Ambos se conocieron en 2010 cuando Jaden colaboró en el tema Never Say Never de Justin Bieber. Desde entonces, su amistad ha permanecido intacta todos estos años. La última vez que se les vio juntos fue en una cena hace unos meses en Beverly Hills.

Justin Bieber y Jaden Smith perform en los Grammy de 2011 cantando Never Say Never | Getty

Justin ha ido al Festival con su mujer Hailey Bieber. Se les vio juntos viendo a Lana del Rey. Lo que no se sabe es si Jaden continúa viéndose con la influencer Sab Zada,.

Muchos son los comentarios que ha suscitado este vídeo en las redes sociales: "Este tipo de amistad es la que teníamos mi novio y yo", "como mujer me sentiría incómoda si algún hombre que no es el mío me agarra así por detrás", "esto no es precisamente un amor fraternal", "estoy esforzándome por ver la inocencia de esto", han comentado muchos perfiles.

Jaden, además, ha acudido entre otras cosas al festival para ver a su padre actuar en directo junto a J Balvin y apoyarle en su primer concierto tras la polémica bofetada a Chris Rock.