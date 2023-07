Las comentadas imágenes de David Corenswet en calzoncillos que están dando mucho que hablar sobre el nuevo Superman

James Gunn ha anunciado a los nuevos Clark Kent y Lois Lane, los actores David Corenswet y Rachel Brosnahan ('La maravillosa Sra. Maisel') son los nuevos fichajes para continuar con el legado de DC. A pesar de que todo apuntaba a que Henry Cavill volvería como Superman a la ficción, finalmente el actor colgó la capa y Gunn compartió su cambio de planes. Corenswet y Brosnahan iniciarán una nueva era en el Universo DC. El 'Capítulo 1: Dioses y monstruos' comenzará en 2025 con 'Superman: Legacy', escrita y dirigida por el propio James Gunn.

La elección de David Corenswetpara dar vida al nuevo superhéroe de la Metrópoli está generando mucha expectación y, por el momento, los fans parecen bastante encantados con la decisión. El actor de 'Hollywood' ha dejado a todos sorprendidos con su increíble físico en unas fotografías virales que se han recuperado de un rodaje que Corenswet realizó en octubre de 2022.

El actor lució su atractivo físico grabando una apasionada escena en la playa junto a la actriz Lucy Boynton para la película 'The Greatest Hits'. Sin camiseta y únicamente con lo que parece unos clazoncillos, Corenswet besaba apasionadamente a su compañera de rodaje demostrando a todos que, sin duda, tiene las dotes para convertirse en el nuevo Superman.

Entre los comentarios que dejaban en Twitter bromeaban asegurando que estaban "embarazadas" tan solo con ver las fotografías, otros comentarios apelaron a la virilidad del superhéroe y escribieron: "¡Ese hombre está armado!", "¡Ayuda Superman!", "Parece que su físico tiene la resistencia de una montaña" e, incluso, "Gran poll* Superman".

En 2019, con su debut como actor profesional en la serie de Netflix, 'The Politician', algunos fans señalaron el increíble parecido físico entre Corenswet y Cavill, que con sus ojos azules y su pelo negro parecen dos gotas de agua. "No voy a tomar posición, pero sí que me lo han dicho, me lo dijeron incluso antes de que Internet supiera de mí", confesó el actor durante una entrevista para EW en 2019.

Henry Cavill como Superman | Warner Bros.

Además, Corenswet ha confesado en anteriores ocasiones, que al igual que Cavill, él también es un gran fan del superhéroe de DC: "Mi ambición más loca es definitivamente interpretar a Superman", admitió sin imaginarse que cuatro años más tarde sería el elegido para interpretar al icónico Clark Kent.