Christopher Walken revela el personaje de Star Wars para el que se presentó junto a Jodie Foster como Leia

De vez en cuando, los actores desvelan papeles por los que fueron rechazados cuando se presentaron a su casting, haciendo imaginar a los espectadores un universo totalmente distinto en el caso de haber sido elegidos.

Casos como los de Jennifer Lawrence como Bella Swan en Crepúsculo o Jamie Dornan como Thor llaman la atención, ya que no podemos asociar a otros intérpretes que no sean Kristen Stewart o Chris Hemsworth con estos personajes.

Star Wars es otra mítica franquicia que también podría haber sido bien distinta, pues Christopher Walken ha recordado el día que audicionó para Una nueva esperanza cuando aún era un desconocido.

El actor ahora está envuelto en otra saga espacial tras interpretar al emperador Shaddam Corrino IV en Dune: Parte Dos, pero ha desvelado a Vanity Fair que mucho antes intentó ser el forajido más carismático de la galaxia.

Christopher Walken en Dune: Parte Dos | Warner Bros.

"Creo que fue por Han Solo. Sí, hice una audición para ello. Y, si no me equivoco, mi compañera en la audición fue Jodie Foster", reconoció sobre el momento fugaz, debido a que solo hicieron una prueba de pantalla. "No estoy seguro de que hiciéramos una escena. Quizás en aquellos días simplemente nos sentábamos frente a esas viejas cámaras de vídeo".

"También la hicieron otros 500 actores. Había mucha gente haciendo eso", comentó sobre la solicitada película allá por 1975, dos años antes del estreno del film de George Lucas que finalmente dio el papel a Harrison Ford.

Del mismo modo, ha revelado que en esos años también fue rechazado en Love Story. Dos duros palos de los que, no obstante, no se arrepiente ya que el intérprete de 80 años consiguió aparecer en Annie Hall, de Woody Allen, ganadora del Oscar a Mejor película por delante de Star Wars. Además, un año más tarde, él mismo se alzó con el Oscar a Mejor actor de reparto por El cazador, de Michael Cimino.

"Probablemente fue mejor que no consiguiera ninguno de los dos", señaló Walken.

Harrison Ford en 'Star Wars' | Disney

Por su parte, hace tan solo unas semanas que Foster explicó en The Tonight Show con Jimmy Fallon que los productores "buscaban una princesa Leia más joven, pero yo tuve un conflicto de agenda. Estaba haciendo una película de Disney y simplemente no quería dejarles plantados porque ya tenía contrato".

El papel fue para Carrie Fischer, de 19 años en aquel entonces, frente a los 15 de Foster.