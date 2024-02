Christopher Nolan desvela el sorprendente género cinematográfico que le "encantaría" dirigir: "Requiere una idea excepcional"

Han pasado más de 20 años del estreno de Memento, la película que puso en órbita a Christopher Nolan y le lanzó a la fama. Tras ella, realizó la trilogía del Caballero Oscuro y cintas de inmenso presupuesto como Origen, Interstellar o Dunkerque.

Sin embargo, nunca ha conseguido su ansiado Oscar, el cual este año más que nunca está en todas las quinielas para alzarlo por Oppenheimer. A lo largo de su carrera, el director británico se ha adentrado en el género de súper héroes, en el de ciencia ficción o de cine bélico, pero ahora ha admitido que estaría dispuesto a pasarse a un cine algo más diferente.

Lo ha hecho durante una conversación con el British Film Institute, según Variety, donde dijo que hacer una película de terror era algo que le gustaría hacer: "Creo que las películas de terror son muy interesantes porque dependen de recursos muy cinematográficos. Se trata de una respuesta visceral a las cosas y por eso, en algún momento, me encantaría hacer una película de terror".

John David Washington y Christopher Nolan en el rodaje de 'Tenet' | Warner Bros.

Sin embargo, no tiene prisa y ha confesado que "una película de terror verdaderamente buena requiere una idea realmente excepcional. Y son pocas y espaciadas. Así que no he encontrado una historia que se preste a eso".

"Pero creo que es un género muy interesante desde el punto de vista cinematográfico. También es uno de los pocos géneros en los que los estudios hacen muchas de estas películas, y son películas que tienen mucha desolación, mucha abstracción. Tienen muchas de las cualidades que Hollywood generalmente se resiste a incluir en sus películas, pero ese es un género en el que está permitido", explicó Nolan, quien cree que Oppenheimer tiene "elementos de terror, como creo que es apropiado para el tema que trata".

Florence Pugh en 'Oppenheimer' | Universal Pictures

Tras el enorme éxito de su cinta sobre el creador de la bomba atómica, al que encarna Cillian Murphy, no sería extraño que el cineasta se tomara un tiempo de descanso, como ha hecho en sus anteriores films. Tiempo más que suficiente para que siga madurando esta posibilidad.

Mientras, su película está nominada a 13 premios Oscar, incluidos el de Mejor película, dirección, actor principal o actor y actriz de reparto.