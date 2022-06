Chris Pratt revela que odia que le llamen Chris: "Ese no es mi nombre"

Chris Pratt, conocido especialmente por su papel como Star-Lord en 'Guardianes de la Galaxia', volverá con el Volumen 3 de la saga, rodado este año, y con el que Marvel ampliará su nueva fase en su Universo.

También ha ganado mucho reconocimiento por su papel en las continuaciones de 'Parque Jurásico', la última de ellas, 'Jurassic World: Dominion', estrenada muy recientemente. Su versatilidad como actor le ha llevado incluso a interpretar a Super Mario en su próxima adaptación al cine de animación.

Y aunque el suyo sea un nombre muy sonado en Hollywood, ha reconocido que en su vida personal no le gusta nada que le llamen Chris. Lo ha admitido en el programa de radio SiriusXM's Pop Culture Spotlight With Jessica Shaw, donde ha reconocido que se le hace "raro".

"¿Cómo te llaman entonces?" le preguntaba la presentadora Jessica Shaw. Él responde: "Pratt. CP. Ya sabes, CP: '¡Hey, CP!". Un apelativo que Pratt prefiere en la distancia corta: "Pero nadie me llama Chris. Mi amigo Chad el otro día, fui a jugar al golf con él, con mi pastor Chad. Y me dijo '¿Nadie te llama Chris? Pues yo te voy a llamar Chris. Ya está cogido'".

"Y yo le dije 'No, esto es raro. No es mi nombre. No me llames Chris'", ha contado el actor sobre su nombre. Y no es el único con el que tiene problemas en su día a día.

Recientemente ha contado también, en Jimmy Kimmel Live!, que ha conseguido pronunciar finalmente el apellido de su mujer, la escritora Katherine Schwarzenneger. Kimmel le preguntaba si finalmente ha sido capaz de deletrearlo correctamente, a lo que Pratt contestaba "Sí, finalmente he aprendido cómo hacerlo".

Katherine Schwarzenneger es también hija del actor Arnold Schwarzenneger, y está felizmente casada con Chris Pratt, con el que tuvo recientemente a Eloise Christina, la segunda hija del matrimonio. La felicitación a Katherine por su primera hija en común le costó algunas críticas en redes sociales por las palabras escogidas.

'La lista final', lo nuevo de Chris Pratt para Amazon

En lo último del actor, no tendrá que aguantar que lo llamen Chris, ya que pasará a ser James Reece, un marine de los Estados Unidos que protagoniza 'La lista final', nueva serie de Prime Video basada en la novela de Jack Carr.

La serie, de la que Pratt también es productor, cuenta cómo este oficial cae en una terrible trampa. Al regresar con su familia, se pierde entre recuerdos confusos y sentimientos de culpa, que le hacen investigar lo sucedido junto a su ex compañero de la CIA, al que interpreta Taylor Kitsch. Pratt abandona así el cine superhéroes y aventuras para embarcarse en este thriller de espionaje y acción que se estrena en Prime Video el 1 de julio. Puedes ver su tráiler arriba.

Seguro que te interesa:

Chris Pratt publica la imagen más adorable con sus dos hijos: "Hora del bebé"