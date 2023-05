Channing Tatum cuenta el temor de su hija cuando pensó que iba a llamar a la policía al confesarle este secreto

Channing Tatum es uno de los actores del momento de Hollywood pero, además, el intérprete de 43 años también es un escritor de libros infantiles de éxito. Tatum acaba de publicar su tercer cuento dentro de la serie Sparkella. Un libro que según cuenta a 'ET' es "diferente a los dos primeros".

"Los dos primeros tienen cierta conexión en algún nivel", comenta. "El primero fue sobre la ansiedad de las expectativas de un nuevo lugar y luego este segundo fue realmente sobre cuando tus expectativas están fallando por completo... y qué es lo que haces para tratar de sacar lo mejor de eso".

Mientras que este tercer libro, 'The One and Only Sparkella and the Big Lie', habla sobre las mentiras en los niños: "Están averiguando qué significa eso y lo que les hace sentir y si ¿está bien? ¿Cuál es la diferencia entre fingir y luego una mentira?", explica.

Tatum tiene a su hija Everly de 10 años junto a su exesposa, la actriz Jenna Dewan, de la que se divorció en el año 2019. Arriba en el vídeo puedes ver cómo el actor confesaba lo aterrador que fue el proceso de divorcio para él. Aún así, su paternidad ha sido una gran fuente de inspiración para Tatum quien ha revelado cómo su hija le contó "su primera gran y repugnante mentira" y lo mal que lo pasó.

"Ella robó un pequeño carrito de juguete del colegio" recuerda Tatum: Para afirmar que su hija es toda una "chantajista" y que siempre lo convence de volver a su habitación para contarle cuentos porque no quiere dormir.

"[Una noche], ella siguió llamándome. Me di cuenta de que había algo diferente en esta ocasión, pero pensé que solo me estaba presionando. Y luego, de repente vino con lágrimas en los ojos", comenta. "Ella me dijo: 'Necesito decirte algo, pero tengo miedo y me echarán de la escuela y llamarás a la policía'. Y fue como toda una espiral de miedo".

"Se notaba que estuvo viviendo con eso durante semanas y solo la estaba enfermando. Luego, una vez que me lo dijo, obviamente tenía que decírselo, le dije: 'Mira, no te meterás en problemas mientras me digas la verdad. Está bien, no voy a llamar a la policía. Vas a estar bien. 'Después de que me lo dijo pude ver cómo se le quitaba todo el peso de encima", termina diciendo.