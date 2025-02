El caro tocado de Jaden Smith tiene un significado oculto y su madre, Jada Pinkett, lo sentencia con una palabra

Hace unos días, Willow y Jaden Smith dejaban a todos impactados con sus innovadores looks durante la alfombra roja de la gala de los Grammy 2025, gala que presentó su padre, Will Smith, y quien, para sorpresa de muchos, apareció sin su mujer Jada Pinkett Smith tras haberse sabido que siguen juntos como pareja.

Los controvertidos looks han sido amados y criticados por parte de los fans, pero sin duda, la atención se la ha llevado el tocado con forma de castillo de Jaden que acompañó con un sencillo traje de Louis Vuitton. Por su parte, Willow optó por un look arriesgado compuesto por un sujetador y unas bragas de pedrería a juego.

Ahora Jada Pinkett ha salido a apoyar a sus hijos publicando en su cuenta oficial de Instagram una foto de los looks y ha puesto: ¡Y punto! Pero no ha sido la única que ha salido a defenderlos, Lena Waithe ha comentado en el post: ¡Ganaron! Mientras que, por otro lado, para Chrissy Teigen los looks de Jaden y Willow son toda una "inspiración".

Para muchos estas propuestas arriesgadas se han convertido en un símbolo de originalidad, mientras que para otros, el tocado de Jaden ha sido algo muy estrafalario, alegando que "lo de la casa es una tontería" o "¿para qué es la casa? Es una pregunta seria".

Parece ser que el mensaje que se quería lanzar con esta obra creada por la marca ABODI Transylvania, no ha calado entre algunos, quienes no han entendido el significado de este peculiar tocado.

La marca comentó el significado de la obra con un post en su cuenta de Instagram donde se concretaba que "el tocado artístico combina la misteriosa elegancia de ABODI Transylvania con un diseño audaz y moderno inspirado en la historia de Transilvania y las leyendas de vampiros de Bathori".

Ahora, la creadora de la marca, Dora Abodi, ha salido a defender su obra con un post en Instagram donde ha explicado que "los campos de la moda y la música están destinados al disfrute y la búsqueda de la creatividad, permitiendo a las personas expresarse libremente y experimentar la vida y el arte al máximo". Continúa diciendo que "el ahora famoso Castillo de los vampiros de ABODI Transylvania sirve como símbolo de audacia, fortaleza y aceptación del folclore y las leyendas".

Gracias a la visibilidad que le ha otorgado Jaden a este tocado con forma de castillo, muchos se preguntan si es posible llegar a obtener uno. La respuesta es que sí, siempre que se esté dispuesto a pagar los 4.500 dólares que vale.

Dentro de la web de la marca se puede encontrar más información sobre esta costosa obra, donde se describe como un diseño que "fusiona historia y ficción, reflejando el poder de la mitología, el folclore y el arte".

También, se puede leer que "el tocado Castillo de los vampiros no es un simple accesorio de moda, sino un símbolo de eternidad, sensualidad y resiliencia. Nos recuerda la importancia de comprender nuestros orígenes, la necesidad de renovación personal y el coraje de permanecer firmes en nuestros sueños e ideas. Fomenta la individualidad audaz, negándose a conformarse o mimetizarse con el entorno. Los habitantes del Castillo de los vampiros de ABODI son guerreros de leyenda: intrépidos, audaces y eternos".

Sin duda, a pesar de las críticas, el look de Jaden ha sido uno de los más comentados de la alfombra roja, llamando notoriamente la atención de todos los fans y de la prensa.