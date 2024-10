¿Canta ópera Angelina Jolie? Esto es lo que se escucha de su voz en su película como Maria Callas

En la nueva película del director Pablo Larraín, Maria, que debutó con una gran ovación en el festival de Venecia, el chileno nos sumerge en los últimos días de la legendaria soprano Maria Callas, con Angelina Jolie en el papel principal. Interpretar a una figura tan emblemática y talentosa como Callas presentó desafíos únicos, especialmente en las escenas que requerían que Jolie cantara.

Aunque la película se apoya en la voz original de Callas para varias secuencias, Larraín ha explicado en detalle cuánto de lo que se escucha en pantalla es realmente Jolie cantando, y cómo este proceso fue particularmente complejo para la actriz.

Durante una entrevista con IndieWire, Larraín ha revelado cómo Jolie, quien no tenía experiencia previa en ópera, se sometió a un exhaustivo proceso de preparación para encarnar a la icónica cantante. "Tuvo que entrenarse mucho tiempo. Entrenó durante más de siete meses. Hay respiración, hay postura, hay acento. Ella cantaba en italiano y francés, pero sobre todo en italiano. Existe lo que en música se llama el tono, que es la capacidad de alcanzar cada nota y seguir la melodía, y eso fue un gran desafío para ella", ha compartido Larraín.

Angelina Jolie como Maria Callas | Netflix

El director ha subrayado que el tipo de canto que se utiliza en la ópera no es algo que se pueda imitar fácilmente: "Todos los que no cantan, incluido yo, tendrían muchas dificultades para hacerlo. Esto no es música pop. No es como si te subieras a un coche y pusieras una canción de David Bowie y pudieras cantarla. No es eso. Es que no puedes cantar ópera a menos que te entrenes mucho, mucho. También queríamos capturar su voz a través de ciertas cosas técnicas que haces; capturar su voz, su respiración, cada uno de sus sonidos".

A pesar del arduo trabajo de Jolie en el set, Larraín admite que la mezcla de voces fue un proceso complejo en la posproducción: "Más tarde, en posproducción, pudimos mezclarlo con la voz de Maria Callas. Así que a veces se escucha el 1 por ciento de la voz de Angelina, a veces es el 5 por ciento, a veces es el cuarenta por ciento, en un par de ocasiones, no muy a menudo, pero sucede, se escucha el sesenta o setenta por ciento de la voz de Angelina. Obviamente, esta es una película sobre Maria Callas, así que queríamos tener la voz de Maria, pero para que fuera creíble, Angelina tuvo que cantar en voz alta frente a su equipo y cientos de extras para que fuera posible".

Finalmente, Larraín ha concluido destacando la importancia del trabajo vocal de Jolie para el éxito de la película: "Creo que hizo un trabajo hermoso, precioso, que lo hace creíble y hace que la película sea posible. Sin eso, nada de esto podría suceder. Incluso si tienes una gran actuación y todo es bonito, si no crees que ella realmente está cantando, no hay película, y creo que ella lo logró. Tuvimos la ayuda de varias personas que son expertas en el tema y estoy feliz de que realmente funcione".

Este compromiso de Jolie no solo con la actuación, sino también con el rigor vocal que exigía el papel, fue clave para capturar la esencia de Maria Callas y hacer que María fuera una representación auténtica del legado de la soprano.