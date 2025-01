Cameron Diaz reaparece radiante en su primera alfombra roja en 5 años para su regreso al cine con De vuelta a la acción

Cameron Diaz está promocionandoDe vuelta a la acción, su nueva película junto a Jamie Foxx que estrena este 17 de enero en Netflix. Film con el que la actriz retoma su carrera después de 10 años apartada del cine.

Diaz ha estado en la premiere de la película en Berlín donde ha posado radiante en la alfombra roja, algo que no hacía desde hace 5 años. Y es que, la última vez que vimos a Cameron en un evento público fue cuando acompañó a su compañera de Los Angeles de Charlie Lucy Liu al recibir su estrella en el Pasea de la Fama en 2019.

Cameron Diaz y Jamie Foxx en la premiere en Berlín de De vuelta a la acción | Gtres

La actriz llevaba un look total black formado por pantalones vaqueros, una camisa con transparencias y un abrigo de paño largo. Sobre su regreso al cine y que haya sido al lado de Jamie Foxx ha dicho: "El hecho de que él iba a ser la persona por la que iba a dejar a mi familia, para pasar 10 horas al día en un set y crear con él. No quieres hacer eso con cualquiera. En mi caso, tenía que hacerlo con alguien que me garantizara que sabía en qué me estaba metiendo. Y sabía que su talento era inigualable, su compañerismo y su profesionalismo eran inigualables. Y sabía que lo íbamos a pasar genial".

De vuelta a la acción cuenta la historia de Emily y Matt, antiguos espías de la CIA, que dejaron el mundo del espionaje atrás hace años para formar una familia y disfrutar de una vida tranquila. Sin embargo, cuando su tapadera se ve comprometida, ambos se ven obligados a volver al peligroso mundo de las misiones encubiertas.