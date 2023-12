Bradley Cooper revela que no permite que haya sillas en los rodajes en los que trabaja: "Siempre las he odiado"

Bradley Cooper es uno de los nombres más relevantes de este año por su nuevo proyecto como director, Maestro, que también protagoniza dando vida a Leonard Bernstein, una transformación que le ha acarreado mucha polémica por las prótesis en su cara.

Como parte de la promoción del proyecto, ya nominado en muchas ediciones de premios, Cooper ha revelado al director de cine y guionista Spike Lee que no deja que haya sillas en los rodajes de los que forma parte.

En una conversación para la sección Directors on Directors de la revista Variety, el actor y director de Ha nacido una estrella ha declarado que "la energía decae desde el minuto en el que te sientas". Unas palabras que no han pasado desapercibidas, ya que el actor ha dicho sin pelos en la lengua: "Siempre he odiado las sillas".

Es sabido que todas las estrellas tienen sus manías, pero la de Bradley Cooper ha resultado ser toda una sorpresa hasta para Spike Lee, quien ha quedado estupefacto ante las declaraciones de Cooper. La confesión ha surgido a raíz de que el actor haya comentado que no le gusta el concepto de las 'video villages', el set con monitores desde el que los directores ven las escenas que se graban.

Cooper, que hace unos días llevó a su hija Lea como acompañante al estreno de Maestro en Los Ángeles, ha comentado que prefería estar más en contacto con sus actores y ser más cercano.

En lo que respecta a Maestro, película que ha protagonizado, dirigido, producido y coescrito, añade: "he crecido con la película y he cambiado como artista. Ha sido el resultado de tener tanto tiempo para pensar, escribir y preparar este proyecto", ha explicado el actor en la charla.

El estreno en Netflix de Maestro es este mismo viernes y contará la vida del famoso compositor Leonard Bernstein profundizando en sus relaciones personales.