Benedict Cumberbatch revela que fue un rehén secuestrado: "Sentirte cerca de la muerte te cambia"

Benedict Cumberbatch es mundialmente conocido por ser una gran estrella dentro de la industria de Hollywood y papeles como el de Sherlock Holmes o Doctor Strange en la famosa franquicia de superhéroes Marvel.

Antes de llegar al estrellato, el actor británico tuvo que enfrentar un hecho que le cambió por completo su forma de ver la vida y valorar el tiempo como se merece. Esta dura experiencia sucedió en el año 2008 mientras rodaba la serie de la BBC To The Ends of the Earth en Sudáfrica.

"Me dio una nueva noción del tiempo, pero no precisamente una buena", explica el actor en una entrevista a Variety. "Me sentí impaciente por vivir una vida menos ordinaria, y todavía estoy lidiando con esta impaciencia".

Los hechos ocurrieron cuando el actor había decidido ir a bucear con un grupo de amigos, pero al volver de la aventura, una de las ruedas del coche reventó, obligándoles a detenerse en mitad de la carretera. Allí mismo fueron asaltados y secuestrados por seis hombres, obligándoles a montarse en un coche en el que estuvieron encerrados durante horas.

Tiempo después, los asaltantes dejaron que el actor y su grupo de amigos se bajaran del coche, pero fueron obligados a arrodillarse en el suelo, como si fuesen a ser ejecutados. Esto ha hecho que el actor reviva lo sucedido y ha expresado que "la experiencia de estar cerca de la muerte me hizo pensar: 'Oh, de verdad, podría morir en cualquier momento'".

Tal y como el actor relata, siempre ha tenido una vida de aventurero: "Me lanzaba desde aviones, corría todo tipo de riesgos. Pero aparte de mis padres no tenía a nadie que dependiera de mí en ese momento. Ahora esto ha cambiado, y te hace reflexionar".

Aprendió a valorar el tiempo

Parece que mirar a la muerte directamente a los ojos hizo que el actor se replantease sus acciones y cómo aprender a valorar el tiempo que la vida le ha dado. Pero sin duda el haber sido padre reforzó mucho más sus nuevas creencias: "Cuando uno se convierte en padre, piensa más en la muerte".

Durante la entrevista, Benedict afirma que "en el momento en el que tienes hijos, esta sensación de aprovechar el tiempo se hace más profunda". Prosigue diciendo: "Mi hijo menor cumple 6 años y yo pienso: 'Tendré 60 años cuando él tenga 21' ¿sabes? Es una locura. Ha pasado el tiempo tan rápido. Así que hay un gran cambio en las prioridades y te hace valorar lo que haces con tu vida de una manera muy diferente".

Ahora el actor se siente inspirado para afrontar nuevos retos y vivir nuevas experiencias, prosiguiendo con su nueva mentalidad de valorar el tiempo que tiene.

"No hay nada de malo en decir: 'Tengo muchas ganas de intentar crear algo juntos'. Todo es cuestión de percepción", explica Benedict. "Se trata de sentirse cómodo al decir: 'Soy un artista en lugar de, ya sabes, un trozo de carne que se alquila'. Después de todo, el tiempo se acaba".

En definitiva, esta aterradora experiencia que puso al actor en una muy complicada situación hizo que su mentalidad cambiase por completo, convirtiéndole en quien es hoy en día.