Barry Keoghan, el Joker fugaz de The Batman, habla de si retomará el papel en The Batman 2

En medio de los rumores de ruptura con Sabrina Carpenter, Barry Keoghan se encuentra promocionando su nueva película, Bird, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Cannes y que se estrenará en noviembre. Ahora, durante el Festival de Cine de Toronto, ha concedido una entrevista en la que se le ha preguntado sobre una posible aparición en The Batman 2 como el personaje del Joker.

Tan solo unos meses después del estreno de The Batman, se confirmaba la secuela para 2026. Se sabe que Robert Pattinson volverá a dar vida a este superhéroe de DC Comics y que Matt Reeves se pondrá de nuevo detrás de las cámaras. Además, este septiembre también se estrenará la serie El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell, quien ya interpretó a este personaje en la primera parte de The Batman.

Otro de los personajes primordiales de este cómic es el Joker, que, aunque a muchos les pueda sorprender, ya participó en el rodaje de The Batman, interpretado por Barry Keoghan. Y es que en el montaje final del largometraje de Batman se decidió no incluir la escena en la que el actor de Saltburn interpretó a este villano, aunque al final esta escena se dio a conocer a través de redes sociales. Por ello, Varietyle ha preguntado sobre la posibilidad de aparecer en la secuela de esta película, en una entrevista junto a Nykiya Adams.

"¿No decías que te había llamado Marvel?", bromea Keoghan a Adams. "No", respondió. "Pero me encanta Spiderman, y me encantaría estar en algo así". "Podríamos hacerlo juntos", añadió Keoghan.

Siguiendo el curso de esta conversación, se aprovechó para encaminarla hacia la película de Matt Reeves. "¡Allá vamos!", dijo cuando le preguntaron por volver al papel de Joker, tapándose la boca. "No puedo decir mucho. La cámara me está mirando directamente. Veremos hasta dónde llega. De nuevo, fue una experiencia increíble y... sí, no puedo decir mucho".

Sobre la cinta Bird, dirigida por Andrea Arnold, ha explicado que el reparto no sabía de qué iba hasta su estreno en el Festival de Cannes. "Andrea nos lo ocultó", dijo el irlandés. "Sólo nos dio nuestras escenas y nuestros propios argumentos. Así que cuando la vimos por primera vez, pensé: 'Vaya, es una buena película'".

La película, que se estrenará en cines el 8 de noviembre, cuenta la historia de Bailey, un joven de 12 años que viven con su padre soltero y su hermano en una casa ocupada en Kent, en Inglaterra. El padre no tiene tiempo para dedicarle a sus hijos y Bailey busca atención y aventuras por su propia cuenta.