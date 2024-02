Austin Butler admite que puso límites en el rodaje de Dune: Parte Dos tras su método en Elvis: "No sería saludable"

Austin Butler es uno de los actores más cotizados tras dar vida al Rey del Rock en Elvis, papel por el que fue nominado al Oscar a Mejor actor en 2023. Eso sí, a costa de su salud y un rodaje muy duro que le llevó al extremo y a ser hospitalizado de urgencia.

Tal fue su compromiso con el personaje que, para imitar su voz, se dañó las cuerdas vocales y recientemente explicó qué tuvo que hacer para quitarse el marcado acento que tenía el cantante de Memphis.

Una vez recuperado, Butler se unió al estelar reparto de Dune: Parte Dos, en la que interpreta al temible Feyd-Rautha Harkonnen, sobrino del Barón Harkonnen (Stellan Skarsgard). Pero todas las circunstancias que rodearon al rodaje de Elvis han llevado al intérprete a ser más cauto y ponerse límites según ha confesado en una entrevista con Los Ángeles Times.

Austin Butler en 'Elvis' | Warner Bros.

"Con Elvis, exploré su vida durante tres años y eso es lo único en lo que pensaba día y noche", aseguró. "Sabía que con Feyd eso no sería saludable para mi familia y mis amigos", añadió, tomando la decisión de "de tener un límite". Y es que, ser un actor de método no siempre es bueno para la salud.

Sobre el director de la cinta, Denis Villenueve, dijo que le permitió "más libertad" porque "sabía que iba a proteger a todos los demás fuera del contexto de lo que estábamos haciendo".

Austin Butler y Léa Seydoux en Dune: Parte Dos | Cordon Press

"Eso no quiere decir que no penetre en tu vida. Pero sabía que no iba a hacer nada peligroso fuera de ese límite, y creo que de una manera que me permitía ir más profundo", dijo sobre meterse en la piel de este despiadado personaje.

Dune: Parte Dos llega a los cines el próximo 1 de marzo con uno de los mejores elencos que se ha visto en mucho tiempo en pantalla: Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Léa Seydoux o Josh Brolin.