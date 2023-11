Así es Pax, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt que está en medio de la polémica tras las críticas a su padre

Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron 6 hijos juntos a lo largo de su relación. Los 3 mayores son adoptados: Maddox, Pax y Zahara. Mientras que los pequeños son biológicos: Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

Tras su separación en septiembre de 2016 la pareja de Hollywood ha tenido una larga batalla por la custodia de sus hijos, enfrentamiento donde los pequeños se han visto en medio de todo el proceso.

Hace solo unos días el segundo hijo de la pareja se convertía en noticia después de salir a la luz un duro mensaje que, al parecer, el joven escribió en su cuenta personal y privada de Instagram. Unas palabras donde Pax cargaba contra Brad Pitt con motivo del Día del Padre de 2020 y que, ha sido ahora, que ha salido a la luz.

Pax, hijo de Angelina Jolie | Getty

Tras la polémica que se ha formado Pax era uno de los hijos más anónimos hasta la fecha pero, ahora, se ha convertido en el centro de atención. Por ello os contamos quién es Pax Jolie.

Pax nació el 29 de noviembre de 2003 en Vietnam. Hasta los 3 años estuvo en un orfanato en la ciudad de Ho Chi Minh después de que su madre, una mujer que era adicta a la heroína, según medios como el Daily Mail lo diera en adopción.

No fue hasta el año 2007 que Angelina Jolie lo adoptó en Vietnam. Y, un año después, Brad Pitt lo adoptaría también como su padre.

Brad Pitt con sus hijos Pax y Zahara Jolie en brazos | Cordon Press

A sus 20 años Pax acabó el instituto en el año 2021 pero el hijo de Angelina Jolie no quiso asistir a la graduación para evitar ser el centro de atención: "Pax definitivamente no estuvo en la ceremonia. Es tímido y se creía que no quería traer un circo al evento. Pero tiene muchos amigos", recogía entonces The Sun.

Durante este tiempo Pax se ha labrado una carrera como artista, aunque utilizaba una identidad oculta para no darse a conocer por su popular apellido. Además, también trabajó junto a su madre en Maléfica o puso voz al personaje de Yoo en la película de animación Kung Fu Panda 3.

También estuvo en el departamento de imagen y sonido en la película First They Killed My Father (Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya), cinta dirigida por Angelina Jolie.

Angelina Jolie con sus hijos Shiloh, Maddox, Vivienne, Pax, Zahara, Knox de visita en el Louvre en Paris en 2017 | Cordon Press

Por último, está muy involucrado en el nuevo proyecto de su madre, atelier Jolie, donde está trabajando como fotógrafo y codo a codo junto a su hermana Zahara. Incluso, Pax dirigió un vídeo de Angelina Jolie.

"La hija de Angelina Jolie, Zahara, de 18 años, y su hijo Pax, de 19, han estado involucrados en el lanzamiento de Atelier Jolie desde el principio. Aquí, disfruta de un vídeo dirigido por Pax Thien Jolie-Pitt", explica Variety en esta publicación de Instagram con motivo de una entrevista que ofreció la actriz.